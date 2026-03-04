Дороги десь латають і навіть перестиляють, але це не капітальний, а оперативний ремонт

За статистикою Державного агентства відновлення, 2 березня на ремонтні роботи виведено 139 ремонтних бригад (924 осіб), які ліквідували пошкодження на 11,3 тис. кв. м з використанням різних типів ремонтних матеріалів. А вже наступного дня той показник зріс.

Вчора, 3 березня, роботи з ліквідації ямковості асфальтобетонними сумішами велися в усіх областях. Попередньо ліквідовано деформацій на площі 11,9 тис. кв. м. Роботи здійснювали вже 140 бригад.

Ось так "пломбують" аварійні деформації дорожнього покриття на Житомиршині. Фото: Агентство відновлення Житомирщини

Autostrada

Компанія вивела людей і техніку на кілька автомагістралей, у тому числі на міжнародні коридори, де розпочато ремонт доріг на найскладніших ділянках.

Де працюють техніка і люди:

М-06 Київ — Чоп (Рівненська та Житомирська область, зокрема об'їзна Коростишева);

М-05 Київ — Одеса (Черкаська область);

М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (Чернігівська область);

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (Вінницька область).

"Автострада" на деяких ділянках стелить новий асфальт, бо ямок там як кратерів на Місяці. Фото: Autostrada

До ремонтних робіт залучено понад півтори тисячі працівників Autostrada та понад 500 одиниць спеціалізованої техніки, що дозволяє одночасно працювати в багатьох регіонах країни на основних напрямках, щоб як можна швидше забезпечити вільний проїзд основними магістралями.

Транспортний обхід Коростишева не знав ремонту 14 років, але після нинішньої руйнації справа зрушила з місця

Автомагістраль-Південь

Компанія взялася за відновлення траси Київ – Одеса. Роботи цього тижня стартували в межах Одеської області. Наразі одночасно виконуються ремонти двох типів.

Ремонт "картами"

Дорожники фрезерують зруйнований шар покриття та влаштовують новий шар із крупнистого асфальтобетону завтовшки 10 см. Гарячу суміш на об'єкт доставляють самоскиди з утепленими кузовами.

Точковий ремонт

За цією технологією дорожники усувають невеликі пошкодження за допомогою дрібнозернистого асфальтобетону. Суміш доставляють із заводу спеціальні автомобілі-термоси.

Одеський напрямок великих та малих доріг зазнає втручання – роботи там дуже багато. Фото: Автомагістраль-Південь

На об’єктах працюють дві ланки дорожників, 25 одиниць техніки та команда з 35 фахівців. За сприятливих погодних умов компанія планує до квітня відновити 190 км траси на ділянці від Одеси до Південного Бугу. Орієнтовна площа ямковості, яку необхідно ліквідувати, становить 80 тис.кв. м.

Що в планах

За словами Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, наразі триває першочергове відновлення понад 3,5 млн кв. метрів дорожнього покриття.

"Йдеться не про капітальні, а про оперативні ремонти на пріоритетних ділянках. У першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів та роботу критичної інфраструктури", — визначила пріоритети Юлія Свириденко.