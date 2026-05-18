"Дороги життя" у прифронтових регіонах: щодня там вкривають сітками удвічі більше торішнього

Найбільший обсяг таких робіт здійснюють будівельні бригади Державної спеціальної служби транспорту. Віднедавна, ця структура повністю відповідає за дорожнє господарство прифронтової зони.

За словами глави Міністерства оборони України Михайла Федорова, підрозділи Держспецтрансслужби вкривають сітками у тих регіонах, де російські FPV-дрони найбільше атакують транспорт та логістичні колони.

Для будівельників це – передова

У відомстві наголошують: так звані "дороги життя" мають критичне значення для фронту та цивільного населення. Йдеться не лише про постачання боєприпасів чи техніки, а й про можливість швидко евакуювати поранених та доставити допомогу під постійною загрозою ударів безпілотників.

За останні місяці темпи будівництва антидронових укриттів автодоріг вдалося фактично подвоїти.

"Якщо у 2025 році облаштовували близько 4 кілометрів захисту на добу, то тепер – уже до 8,5 кілометрів щодня. Лише упродовж лютого-квітня фахівці облаштували ще 430 кілометрів захисних конструкцій та паралельно відновили 106 кілометрів пошкоджених доріг, – зазначає у своєму дописі Михайло Федоров.

Захищена логістика – збережені життя



Окремо тривають роботи з ремонту транспортної інфраструктури у прифронтових областях. Відновлення доріг ведеться одразу у п’яти регіонах. Уже завершено ремонт понад 60 км шляхів, зокрема на окремих ділянках Запорізького та Харківського напрямків.

У Держспецтрансслужбі підкреслюють, що сучасна війна дедалі більше залежить від стабільної логістики. Саме тому захист маршрутів постачання стає не менш важливим, ніж укріплення позицій на передовій. Отож, захищена логістика – це збережені життя, наголошують у службі.