Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, головним фігурантом виявився 23-річний житель міста Хуста.

Молодик чудово знав можливі шляхи перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску та вирішив монетизувати ці знання, координуючи дії клієнтів виключно дистанційно.

Підготовка до незаконного вояжу розпочалася ще у серпні. Через месенджер Telegram закарпатець домовився з двома жителями Сумщини, надавши їм чіткі інструкції щодо конспірації, часу та місця зустрічі.

Telegram виявився ненадійним

У вересні чоловіки орендували тимчасове житло, очікуючи на транспорт. А вже в листопаді організатор найняв водійку на кросовері Toyota RAV4, яка мала забезпечити швидкий та комфортний трансфер через усю країну до закарпатського кордону.

Свій сервіс ділок оцінив дуже недорого. З кожного пасажира він вимагав всього по 9 тисяч доларів, а ще до тисячі доларів клієнти мали сплатити окремо за послуги перевезення автомобілем.

Фінал поїздки та наслідки

Проте хитрий план дав збій 18 листопада. Саме тоді на одному з блокпостів поблизу Сум правоохоронці зупинили згадану Toyota RAV4 з двома пасажирами, які вже прямували на захід країни.

Одночасно з цим оперативники затримали самого організатора в Хусті. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, і за організацію незаконного переправлення осіб йому світить до дев'яти років тюрми з повною конфіскацією майна.

Схожі випадки на дорогах

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні міжрегіональні трансфери регулярно завершуються фіаско. Нещодавно на Вінниччині поліція перехопила легковик, який віз 25-річного клієнта з Чернігівщини до так званого Придністров'я.

До кордону трохи не доїхали, хоча шлях проліг майже через всю Україну. Фото: з матеріалів слідства

А на початку листопада прикордонники зірвали нічний рейс у Чернівцях. Тоді клієнт передав спільникам 4 тисячі доларів готівкою прямо під вікнами готелю, після чого організаторів миттєво затримали разом із їхнім автомобілем Жигулі.