Доросла гра у жмурки: як креативний тюнінг мікроавтобуса довів водія до суду

Як повідомляє 7-й прикордонний Карпатський загін на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався у пункті пропуску Угринів.

Оперативники заздалегідь отримали інформацію про можливу контрабанду людей, тому транспортний засіб одразу відправили на ретельний огляд.

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Продуманий план від початку був провальним

Під час перевірки інспектори виявили майстерно замасковану схованку, яку 44-річний житель Рівненщини облаштував між заднім рядом пасажирських сидінь та багажним відділенням. Саме там у неприродній позі ховався 24-річний клієнт із Хмельницької області, сподіваючись непомітно перетнути кордон.

За задумом організатора, після успішного проходження українських видів контролю пасажир мав покинути свій тісний тайник. Далі він планував продовжити поїздку до сусідньої країни вже як звичайний турист на комфортному сидінні.

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Суворі наслідки для перевізника

Слідство встановило, що водій підшуковував охочих виїхати через соціальні мережі, а свій мікроавтобус спеціально переобладнав під нелегальні рейси. Більше того, з'ясувалося, що чоловік уже мав проблеми із законом за аналогічні злочини в минулому.

Водій давно грався у жмурки, а прикордонники на цьому щозміни практикуються. Фото: 7-й прикордонний Карпатський загін

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. За організацію незаконного переправлення осіб водію світить від семи до дев'яти років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона займатися певною діяльністю на три роки. Щодо самого пасажира, то він відбувся адміністративним протоколом за спробу незаконного перетину кордону.

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Схованки в авто стають трендом

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, контрабандисти регулярно використовують конструктивні особливості автомобілів для нелегального заробітку. Наприклад, нещодавно на Одещині водій пікапа Volkswagen Amarok намагався вивезти клієнта за 6000 доларів у таємному відсіку багажника, але злякався патруля і висадив його посеред дороги. А на Буковині митники буквально розпорпали салон фургона Renault Kangoo, звідки дістали сотні пачок сигарет, захованих під обшивкою та сидіннями.

Апетити перевізників також вражають. В іншому епізоді водій звичайної фури намагався вивезти пасажирів, сховавши їх серед дощок у напівпричепі. За такий екстремальний рейс організатори взяли з утікачів аж 50 тисяч доларів, проте їхній бізнес-план так само зруйнували прикордонники під час поглибленого огляду.