Дорожній знак з крапкою на білому фоні у Німеччині має не той зміст, що в Україні

Цей знак не вивчають в українських автошколах. Навіть досвідчені водії часто не знають його змісту. А дарма – він здатен заощадити години часу і є ключем до швидкого об’їзду багатокілометрових заторів.

У німецькій палітрі знаків цей маловідомий та малознайомий навіть тамтешнім водіям дорожній символ фактично веде "розумним" маршрутом в об’їзд заторів. Як він працює краще за навігатор та як ним правильно користуватися, а не ігнорувати, розбиралися у редакції Авто24.

Що означає червона крапка

Червона крапка – це не просто знак. Це заздалегідь прорахований маршрут, алгоритм якого може вивести вас із затору швидше, ніж Google Maps.

Йдеться про спеціальний символ на дорожніх покажчиках – червону крапку зі стрілкою напрямку. Вона позначає так званий "червоний маршрут" – систему об’їздів, розроблену для перевантажених ділянок доріг.

Свого порядкового номера в каталозі VzKat знак немає, оскільки це спеціальний вказівник і діє як варіація спрямовувального знака (Richtzeichen). Колаж: Авто24

Це не випадковий об’їзд. Маршрут продуманий заздалегідь і веде водія оптимальними дорогами – від з’їзду з дороги до наступного в’їзду, минаючи вузькі місця та затори.

"Червона крапка на дорожніх знаках є варіацією знайомих жовтих або синіх знаків об'їзду, які часто використовуються для зміни маршруту руху навколо закритих доріг. Червона точка показує водіям, особливо в районах з інтенсивним рухом, альтернативний маршрут до їхнього звичайного, – зазначають фахівці Федерального науково-дослідного інституту автомобільних доріг ФРН.

Чим він відрізняється від звичайного об’їзду

На відміну від тимчасових схем, що діють під час ремонту чи аварій, "червоний маршрут" – постійна система.

Що може і що підказує "крапка":

враховує пропускну здатність доріг;

спрямовує потік транспорту найефективнішим шляхом;

працює саме там, де затори виникають регулярно.

Піктограми схожі з "крапкою" схожі, але зміст у них у різних частинах Європи інший Колаж: Авто24

Інакше кажучи, це не просто об’їзд, а стратегічна альтернатива основному маршруту. Вони трохи схожі за мотивацією, дехто вважає це альтернативою вказівника об'їзду, що майже так. Однак ефект не той самий.

В цьому випадку експерти Авто24 радять водіям використовувати альтернативний маршрут, позначений червоною крапкою, який зазвичай швидший. Фактично, йде перенаправлення руху з доріг із регулярними заторами та потенційними небезпеками на спокійніші маршрути.

Втім, ігнорування позначки та продовження руху за запланованим маршрутом жодним параграфом ПДР не забороняється, оскільки це все-таки рекомендаційний жест. Щоправда, до потрібного місця зазвичай прибудете набагато пізніше.

З конфігурації дорожньої вивіски видно, що це знак не групи заборони чи попередження, а просто рекомендація, що економить час та пальне від частих зупинок та очікувань в заторах. Фото: ADAC

Де це працює найкраще

Найбільш відомі такі маршрути – у Баварії, зокрема поблизу Регенсбурга на автобані A3. Це один із ключових транзитних напрямків у Європі, де затори – звична справа.

У таких місцях система червоних крапок допомагає водіям уникати довгих простоїв і швидше повертатися на основний маршрут.

Не обов'язково позначати "Червоний маршрут" окремою вивіскою на узбіччі, піктограму у вигляді крапки часто інтегрують у вказівні знаки геолокації. Фото: Нойфельд, asserburger-stimme.de

Як правильно користуватися

Принцип простий: якщо ви побачили червону крапку на вказівнику - дотримуйтеся її на всіх наступних розв’язках.

Не варто імпровізувати або довіряти лише навігатору – тут вже прораховано оптимальний шлях.

Деякі напрямки на об'їзди у Німеччині почали позначати червоними, зеленими та синіми крапками, як от зелена крапка на об'їзд через B75 на кільцевій розв'язці в Кляйн-Везенберзі. Фото: Ян Вульф

Чому це важливо для українців

Тут і виникає головна пастка для наших водіїв. В Україні теж є "крапка" на знаках – але її зміст кардинально інший, ніж у Німеччині.

Йдеться про знак 1.41 – білий трикутник попереджувальної групи із червоною облямівкою та чорною крапкою всередині. Він означає місце концентрації ДТП.

Такий знак попереджає: попереду зона підвищеного ризику, де вже зафіксовано багато аварій. Однак цей знак не пропонує об’їзд. Навпаки - він змушує водія знизити швидкість і бути максимально уважним.

Там їдемо швидше, а у нас – обережніше

У Німеччині червона крапка веде вас об’їзним маршрутом і допомагає уникнути затору. В Україні схожий за виглядом символ фактично означає протилежне – попередження про небезпеку на дорозі.

Тож візуальна схожість може легко заплутати:

у Німеччині — це підказка, куди їхати швидше;

в Україні — сигнал, що варто їхати обережніше.

Якщо в Україні порушення вимог знака 1.41 призвело до створення аварійної обстановки, то штраф буде від 255 до 340 гривень, а німецька "крапка" фінансових покарань не передбачає. Фото: Служба відновлення у Тернопільській області

Для водіїв, котрі подорожують Європою, це не дрібниця. Неправильне трактування знаків – це не лише втрачений час, а й потенційний ризик на дорозі.