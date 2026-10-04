Дощовий Гран-прі Бахрейну в Малайзії: Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні Формули-1

Кваліфікацію виграв Макс Ферстаппен. Поруч із ним на першому ряду стартової решітки розташувався Льюїс Хемілтон. Востаннє ці два пілоти стартували з першого ряду разом на Гран-прі Абу-Дабі у 2021 році.

Злива відклала старт на півтори години

Сильний дощ змусив організаторів відкласти початок гонки майже на годину. О 15:40 за місцевим часом дирекція відправила пілотів на прогрівочне коло.

Уже під час нього виникли перші проблеми. Ісак Аджар вилетів за межі траси, але зміг повернутися. Складнощі також виникли у Макса Ферстаппена, Льюїса Хемілтона, Габріеля Бортолето та Ніко Хюлькенберга. Для Хемілтона ситуація ледь не завершилася сходом.

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Згодом зупинилися боліди Haas та Cadillac. Схоже, електроніка машин із силовими установками Ferrari, Audi та Red Bull почала масово давати збої. Дирекція знову відклала старт, що створило додаткову проблему: частина пілотів уже подолала два прогрівочні кола, тоді як інші – лише одне. Через це в болідах залишалася різна кількість пального.

Стюарди вирішили повернути попередню стартову решітку. Зрештою, гонка розпочалася лише о 16:33 за місцевим часом. До цього моменту траса суттєво підсохла, тому командам довелося терміново визначатися з типом шин. Оскільки жодного гоночного кола на дощовій гумі пілоти не проїхали, вимога обов'язкового піт-стопу залишалася чинною.

Невдалий старт Ферстаппена та Хемілтона

Макс Ферстаппен обрав проміжні шини, тоді як Льюїс Хемілтон вирішив стартувати на Soft. McLaren обрала Medium. Подібна різноманітність стратегій спостерігалася по всьому пелотону.

Прогрівочне коло показало, що траса все ще залишається надто вологою для сліків. Пілоти на проміжній гумі отримали перевагу. Серхіо Перес одразу заїхав у бокси, щоб змінити сліки на дощові шини. McLaren зробила те саме з Оскаром Піастрі, адже Medium виявилися ще менш ефективними за Soft.

Старт відбувся з місця. Обидва боліди Mercedes одразу вирвалися вперед, тоді як Ферстаппен і Хемілтон втратили багато позицій. Макс опустився на третє місце, а Льюїс – на десяте.

Піастрі після піт-стопу опинився наприкінці пелотону, але вже за одне коло піднявся у першу десятку. Проміжні шини працювали значно краще, тож початковий вибір Ferrari та частини інших команд виявився невдалим. Попри це, Хемілтон вирішив залишитися на трасі й розраховував дочекатися моменту, коли асфальт достатньо підсохне для сліків.

На шостому колі Ферстаппен відіграв позицію у Джорджа Рассела. На дев'ятому колі Валтері Боттас вилетів за межі траси, через що на трасі з'явився автомобіль безпеки.

Автомобіль безпеки змінив розстановку сил

Поява автомобіля безпеки стала вдалим моментом для пілотів на проміжних шинах. Траса вже підсохла, і настав час переходити на сліки. Майже весь пелотон скористався цією можливістю.

Кімі Антонеллі та Джордж Рассел обрали Medium. Ісак Аджар і Макс Ферстаппен перейшли на Soft, а гонщики Racing Bulls – на Hard. Різноманітність шинних стратегій додала інтриги в боротьбі за позиції.

Після рестарту Антонеллі не зміг утримати лідерство та пропустив Ферстаппена. Рассел також відіграв позицію й почав тиснути на пілота Red Bull.

На 18-му колі Хемілтон, який ще не змінював шини, піднявся на дев'яте місце. До 21-го кола він уже був шостим. Антонеллі повернувся на другу позицію, а Рассел опустився на третю. Ферстаппен тим часом поступово збільшував перевагу над Mercedes, довівши її до п'яти секунд.

Різні стратегії McLaren і боротьба за позиції

На 31-му колі обидва пілоти McLaren перебували на шостому та сьомому місцях, попри те, що команда використовувала різні стратегії. Це ще раз продемонструвало, наскільки нетиповою була гонка. На 32-му колі Хемілтон нарешті заїхав у бокси та перейшов на Medium. Наступного кола піт-стоп виконав Рассел, обравши Soft. На 34-му колі за свіжими шинами приїхали Ферстаппен та Антонеллі.

Після цього Хемілтон почав переслідувати Аджара в боротьбі за четверту позицію. Французький пілот Racing Bulls добре захищався й протягом понад десяти кіл не дозволяв семиразовому чемпіону світу себе обігнати. Тим часом на 40-му колі Фернандо Алонсо випередив Лінблада та увійшов до першої десятки.

VSC, нові піт-стопи та ще один автомобіль безпеки

На 43-му колі зупинився болід Алекса Албона. Дирекція ввела режим віртуального автомобіля безпеки (VSC), яким скористалися кілька команд.

Ферстаппен заїхав у бокси та отримав ще один комплект Soft. Mercedes вирішила залишити своїх пілотів на трасі, тоді як Ferrari провела піт-стопи. Антонеллі вийшов у лідери, але Ферстаппен перебував неподалік. Уже наступного кола Mercedes вирішила покликати італійця в бокси. Це рішення виглядало неоднозначним з огляду на його позицію та близькість суперника.

Аджар також змінив шини, але зберіг перевагу над Піастрі та Хемілтоном. Незабаром на трасу виїхав уже повноцінний автомобіль безпеки.

На 50-му колі прямо на стартовій прямій зламався болід Джорджа Рассела. Рестарт відбувся на 51-му колі. Ферстаппен вдало скористався можливістю та відірвався від Антонеллі.

Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні

На 53-му колі Хемілтон випередив Аджара та піднявся на третє місце. Для семиразового чемпіона світу це стало чудовим результатом після невдалого старту та складної стратегії.

У підсумку Макс Ферстаппен першим перетнув фінішну лінію та здобув свою першу перемогу в поточному сезоні. Друге місце посів Кімі Антонеллі, а третім фінішував Льюїс Хемілтон.

Шарль Леклер завершив гонку четвертим, що дозволило Ferrari частково компенсувати невдалий старт. Вдалим етап виявився і для Aston Martin: Фернандо Алонсо фінішував восьмим. Наступний етап Формули-1 відбудеться в Сінгапурі 11 жовтня.