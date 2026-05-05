Drager "помилився" і водія виправдали: як одна деталь зруйнувала справу про 0,42 проміле

Історія почалася зі стандартної зупинки: поліцейські перевірили водія на місці за допомогою Drager Alcotest 6820. Прилад показав 0,42 проміле, після чого суд першої інстанції визнав чоловіка винним за ч.1 ст.130 КУпАП — 17 тис. грн штрафу і рік без прав.

Втім, водій Renauult не погодився й подався зі своїми аргументами до Полтавського апеляційного суду, який в особі судді Захожай О.І. 24 квітня 2026 року розставив акценти зовсім не так, як цього хотіли позивачі з поліцейського відомства.

Що пішло не так

Суд звернув увагу на невідповідність у роздруківці приладу: Drager зафіксував температуру +11°C. Водночас за офіційними даними гідрометцентру в цей день у регіоні була мінусова температура (близько -1°C).

Це стало підставою сумніватися у коректності роботи приладу. Суд прямо зазначив: така різниця може свідчити про технічну несправність або порушення умов експлуатації, що впливає на точність результату.

Інші порушення

Крім "температурного збою", суд виявив і процедурні недоліки:

поліцейські не зафіксували чітких ознак сп’яніння у водія;

не роз’яснили право пройти повторний огляд у медзакладі;

діяли фактично без альтернативи для водія після тесту.

Рішення виявилося переконливим

З урахуванням усіх обставин апеляційний суд визнав, що вина водія не доведена належними доказами. Постанову першої інстанції скасовано, провадження закрито.

Замість післямови

Цей кейс показує: навіть "залізний" аргумент у вигляді показів алкотестера може бути спростований, якщо є сумніви у справності приладу чи дотриманні процедури. Іноді одна деталь – як-от неправильна температура – вирішує все.