Китайський виробник побутової техніки Dreame закриває автомобільний проєкт: відомі причини

На початку 2026 року компанія активно привертала увагу до автомобільного проєкту. У січні Dreame представила суперкар на виставці CES, а 27 квітня в Сан-Франциско показала модель Nebula Next 01 Jet Edition, яку також називали "ракетним автомобілем". Заявлений автомобіль мав демонструвати технології, які компанія позиціонувала як прорив у цивільному транспорті.

Зокрема, Dreame заявляла про розгін від 0 до 100 км/год за 0,9 секунди. Також повідомлялося про використання повністю твердотільної батареї на основі сульфіду з питомою енергетичною щільністю понад 450 Вт-год/кг. Заявлений запас ходу на швидкості 100 км/год мав перевищувати 550 кілометрів, зазначає CarNewsChina.

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Автомобільний підрозділ Dreame скоротився майже до кількох десятків людей

На піку розвитку автомобільний напрямок Dreame налічував близько 1000 співробітників. Однак із травня компанія почала скорочення, внаслідок чого від підрозділу залишилися лише кілька десятків працівників. За наведеними даними, нині вони переважно працюють у фінансовому, юридичному та кадровому напрямах. Їхнє завдання полягає у згортанні проєкту, роботі з боргами перед постачальниками та юридичному закритті пов'язаних компаній.

Причиною завершення автомобільного проєкту стали не лише фінансові та організаційні проблеми. За інформацією колишніх співробітників, реальний стан розробки значно відрізнявся від того, як її подавала компанія. Як стверджують джерела, суперкар, представлений на виставці CES, не мав повноцінного шасі. "Ракетний автомобіль", своєю чергою, нібито придбали у шанхайської компанії, що спеціалізується на створенні моделей, після чого його доопрацювали для демонстрації.

Таким чином, частина заявлених характеристик автомобілів Dreame залишилася на рівні концептів і демонстраційних зразків. Водночас наведені твердження ґрунтуються на словах колишніх співробітників, а не на офіційній заяві Dreame щодо технічного стану представлених автомобілів.

Проєкт критикували за незвичну модель фінансування

Колишні працівники також описували незвичний підхід Dreame до розвитку автомобільного напряму. За їхніми словами, компанія спочатку намагалася забезпечити фінансування, а вже після цього визначала бюджети на дослідження та розробки. Окремі колишні співробітники стверджували, що Dreame пропонувала високі зарплати та посади з гучними назвами, щоб залучати фахівців із відомих автовиробників.

При цьому значна увага приділялася залученню фінансування, а не безпосередній розробці серійного автомобіля. Швидке згортання автомобільного напряму також пов'язують із регуляторним контролем. За повідомленнями, місцеві органи влади почали перевіряти використання інвестиційних коштів, що обмежило можливість компанії вільно розпоряджатися державними грантами.

Dreame повертається до основного бізнесу