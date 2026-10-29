Дрифт обійдеться дорого: за що поліція масово забирає права та виписує космічні штрафи

Згідно з даними Головного управління національної поліції Польщі, які наводить портал moto.pl, нові правила дорожнього руху вже дали перші серйозні результати. Лише в період з 30 березня по 8 вересня 2026 року правоохоронці вилучили 357 водійських посвідчень за навмисне пускання авто в занос та їзду на одному колесі.

Статистика свідчить, що автомобілісти порушують частіше за байкерів. За вказаний період копи забрали 257 документів саме за дрифт на дорогах загального користування, тоді як мотоциклісти поплатилися сотнею посвідчень за трюкацтво.

Скільки доведеться заплатити

Втрата можливості сідати за кермо на три місяці – це лише частина проблеми, адже порушник обов'язково отримує ще й фінансове покарання. Базовий штраф за таку розвагу становить 1500 злотих та 10 штрафних балів.

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Якщо ж водій попався повторно, сума зростає вдвічі – до 3000 злотих (34 741 грн). Коли екстремальний маневр створює реальну загрозу безпеці руху, прайс стартує від 2500 злотих (28 955 грн), а для рецидивістів у таких умовах сягає максимальних 5000 злотих (57 909 грн) та 12 балів.

Випадковий занос не рахується

Багатьох водіїв лякає перспектива залишитися без прав через слизьку дорогу, але закон чітко розмежовує ці поняття. Покарання за статтею 86c Кодексу про дрібні правопорушення застосовується виключно за навмисні дії, які призводять до втрати зчеплення коліс із покриттям.