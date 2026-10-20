Два електричних Mercedes-Benz CLA розбили на швидкості 56 км/год: для чого це зробили

Про результати випробування повідомив Mercedes-Benz, назвавши його першим у світі публічним високошвидкісним краш-тестом такого типу за участю двох CLA.

У компанії вирішили відтворити не стандартний лабораторний сценарій із нерухомим бар'єром, а одну з найнебезпечніших ситуацій реального дорожнього руху - сильне бокове зіткнення двох машин на перехресті.

Дві машини їхали назустріч аварії зі швидкістю 56 км/год

Для випробування використали два автомобілі нового покоління. CLA Shooting Brake з електрифікованим бензиновим двигуном врізався у водійський бік повністю електричного CLA, причому обидві машини в момент зіткнення рухалися зі швидкістю 56 км/год.

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Якщо дивитися лише на цифру швидкості, 56 км/год може здатися не надто екстремальним режимом, однак для бокового удару ситуація зовсім інша. Перед водієм немає довгої передньої частини кузова, яка могла б поступово погасити енергію зіткнення, а між дверима та людиною залишається відносно невелика зона деформації.

Додатково у цьому випадку рухалися обидва автомобілі, маса кожного з яких перевищувала дві тонни. Mercedes-Benz зазначає, що 56 км/год перебувають біля верхньої межі швидкостей, які зустрічаються під час серйозних аварій на перехрестях, і перевищують типове міське обмеження у 50 км/год.

Mercedes навмисно не дозволив автомобілям загальмувати

У реальній дорожній ситуації електронні системи CLA мали б спробувати виявити небезпеку та загальмувати ще до зіткнення, завдяки чому швидкість удару могла б бути значно меншою або аварії вдалося б уникнути взагалі.

Однак для краш-тесту автоматичне гальмування фактично прибрали з рівняння, щоб перевірити пасивну безпеку автомобілів у максимально складних умовах. Обидві машини без попереднього уповільнення зіткнулися на заданій швидкості, тому кузови, подушки безпеки, ремені та інші системи мали впоратися з повною енергією удару.

Це особливо цікаво на тлі того, що новий CLA уже добре показав себе в незалежних випробуваннях. Auto24 писав про результати Euro NCAP, де Mercedes-Benz CLA отримав максимальні п'ять зірок і став одним із найсильніших автомобілів 2025 року.

У салонах було вісім манекенів

Mercedes-Benz посадив у два автомобілі одразу вісім краш-тестових манекенів, які імітували чотирьох дорослих та чотирьох дітей. Кожен із них мав до 150 точок вимірювання, за допомогою яких інженери оцінювали навантаження на різні частини тіла під час удару.

За даними виробника, пасажирські капсули обох CLA після зіткнення залишилися стабільними, а показники всіх восьми манекенів не перевищили біомеханічних граничних значень, які використовують для оцінки ризику травм.

Mercedes-Benz також стверджує, що отримані результати вказують на невисокий ризик тяжких або небезпечних для життя травм у змодельованому сценарії, хоча варто враховувати, що це випробування самого виробника, а не незалежний краш-тест Euro NCAP.

Найцікавіше сталося під підлогою електромобіля

Окреме питання у такому зіткненні стосувалося тягової батареї електричного CLA, адже вона розташована в підлозі автомобіля, а сильний удар припав саме на бокову частину кузова.

Після зіткнення високовольтна батарея залишилася неушкодженою. Для електромобіля це один із найважливіших результатів такого випробування, оскільки механічне пошкодження акумуляторного блока може створити ризик короткого замикання, перегрівання та подальшого займання.

Тема захисту батарей стає дедалі важливішою разом зі зростанням маси сучасних електромобілів. Auto24 уже розповідав, як Euro NCAP оцінює взаємодію автомобілів різної маси під час зіткнення, адже важчі машини можуть створювати значно більше навантаження не лише на власну конструкцію, а й на інший автомобіль.

Чому такий тест складніший за звичайний боковий удар

Стандартні сертифікаційні та рейтингові випробування зазвичай проводять у чітко визначених лабораторних умовах, використовуючи бар'єри або спеціальні рухомі візки з деформованими елементами. Це дозволяє різним організаціям повторювати випробування та коректно порівнювати між собою автомобілі.

У цьому випадку Mercedes-Benz поставив перед собою інше завдання, використавши два повноцінні серійні автомобілі, які рухаються назустріч точці зіткнення. Подібний сценарій складніше стандартизувати, зате він краще показує, що відбувається під час реальної аварії на перехресті.

За даними Mercedes-Benz, приблизно чверть аварій із травмованими людьми припадає саме на бокові зіткнення, тому виробник використовує такі сценарії разом зі статистикою реальних ДТП під час розробки автомобілів.

Перед реальною аварією CLA мав би спробувати зупинитися

Сам виробник наголошує, що настільки важке зіткнення є свого роду перевіркою останньої лінії захисту, адже сучасний автомобіль спочатку повинен зробити все можливе, щоб до удару взагалі не дійшло.

Камери, радари та електронні асистенти CLA розраховані на виявлення перехресного руху та інших небезпечних ситуацій, після чого автомобіль може попередити водія або розпочати автоматичне гальмування. Наскільки добре подібні системи працюють поза ідеальними умовами, також має значення: Auto24 раніше писав про випробування асистентів у дощі та тумані, де Mercedes-Benz CLA виявився одним із найстійкіших до погіршення видимості.

Тому сучасна концепція безпеки фактично складається з двох рівнів: електроніка спочатку намагається не допустити зіткнення або хоча б зменшити його швидкість, а кузов, ремені, подушки та інші системи мають захистити людей, якщо уникнути аварії вже неможливо.

Перед фізичним краш-тестом автомобіль "розбивають" тисячі разів

Mercedes-Benz досліджує реальні дорожні аварії ще з 1969 року, а за цей час команди виробника в Німеччині, Китаї та Індії проаналізували приблизно 6000 ДТП. Інформацію про характер пошкоджень, навантаження на людей та обставини зіткнень інженери використовують під час проектування кузовів і систем утримання пасажирів.

Фізичному випробуванню передує величезна кількість цифрових краш-тестів. Під час розробки кожної нової моделі Mercedes-Benz проводить приблизно 15 тисяч комп'ютерних симуляцій аварій, а штучний інтелект допомагає інженерам аналізувати результати та точніше прогнозувати поведінку конструкції.

Після цього настає черга реальних автомобілів, яких для одного нового модельного сімейства можуть фізично розбити близько 150. Саме поєднання симуляцій, стандартних випробувань та нестандартних сценаріїв виробник називає Real-Life Safety.

Після аварії автомобіль сам розповість рятувальникам, що з ним сталося

Разом із краш-тестом Mercedes-Benz уперше продемонстрував систему Rescue Intelligence, яку планує поступово впроваджувати з 2027 року. Її завдання полягає в тому, щоб ще під час руху рятувальників до місця аварії передавати їм технічну інформацію з пошкодженого автомобіля.

Залежно від конкретної моделі та технічних можливостей рятувальники зможуть заздалегідь дізнатися кількість людей у салоні, які подушки безпеки спрацювали, стан ременів, які двері відкриті, температуру батареї та стан високовольтної системи.

Для електромобілів останні два параметри особливо важливі, адже ще до прибуття пожежники зможуть оцінити потенційний стан акумулятора і відповідно підготувати обладнання та тактику роботи.

CLA вже став одним із найбезпечніших автомобілів Euro NCAP

Показовий краш-тест Mercedes-Benz добре доповнює результати незалежних випробувань нового покоління CLA, яке Auto24 вже згадував серед найбезпечніших автомобілів за підсумками Euro NCAP 2025 року.

Втім, між двома випробуваннями є принципова різниця. Euro NCAP використовує стандартизовану методику, за якою можна порівнювати різні моделі, тоді як експеримент Mercedes-Benz створений передусім для демонстрації поведінки автомобіля в одному дуже важкому сценарії реальної аварії.

Саме тому його не варто сприймати як заміну незалежному рейтингу, однак сам формат виглядає дуже показово: два автомобілі масою понад дві тонни, швидкість по 56 км/год у кожного та прямий удар у водійські двері створили умови, яких власник CLA навряд чи хотів би перевіряти вже на справжній дорозі.