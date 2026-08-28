Два провали на шляху до Румунії: не допомогли ні гроші, ні бананове прикриття

На Хмельниччині правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який, за версією слідства, за $6300 організовував переправлення військовозобов’язаних у напрямку Румунії. А на Вінниччині двоє чоловіків намагалися вивезти "клієнта" у вантажному відсіку мікроавтобуса, сховавши його серед ящиків з-під бананів.

Про це у своїх релізах розповідають Чернівецький прикордонний загін, Вінницька обласна прокуратура та поліцейські відомства цих регіонів.

$6300 за трансфер у прикордонну зону

У Кам’янці-Подільському правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

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Момент затримання та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Фото: з кримінальної справи

За даними слідства, він шукав клієнтів, домовлявся про виїзд із Кам’янця-Подільського, пояснював маршрут та спосіб перетину кордону. За $6300 підозрюваний мав організувати трансфер і доставити людину в напрямку прикордонної зони Чернівецької області.

Оперативники отримали інформацію про підготовку чергового переправлення. Після зустрічі із "замовником" чоловік, як стверджують правоохоронці, надав йому необхідні інструкції та отримав гроші. Під час подальшого переміщення клієнта організатора затримали.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Бананові рейси до кордону обірвалися

Доволі нестандартний спосіб переправлення, за даними прокуратури, намагалися реалізувати на Вінниччині.

Там двоє чоловіків – жителі Донецької та Чернівецької областей – погодилися на пропозицію невстановленої особи перевозити людей, які хотіли незаконно залишити Україну.

Їхнім "клієнтом" став вінничанин. Як стверджує слідство, за $4000 чоловіки обіцяли доставити його до Івано-Франківська, а звідти – до кордону з Румунією. 2

21 серпня вони приїхали на Вінниччину, щоб забрати чоловіка та отримати домовлену суму. Аби непомітно пройти блокпости, його сховали у вантажному відсіку вантажного буса серед ящиків з-під бананів.

З оперативних світлин видно, що далеко заїхати не вдалося. Фото: прокуратура, поліція Вінниччини

На трасі Вінниця – Хмельницький фургон зупинили правоохоронці, двох чоловіків затримали.

Їм інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України – сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав обом тримання під вартою з можливістю внесення застави по 266 тис. грн.

В обох випадках слідство встановлює інших можливих учасників схем.