Дві ночі підряд один і той же трактор викрадали: дурнішого злочину в селі не пам'ятають

Упродовж двох ночей підряд цей чоловік спромігся… двічі вкрасти один й той самий трактор, що належав агрофірмі.

Як пише "Доступ. Медіа" з посиланням на судовий реєстр, інцидент стався на території агрофірми у селі Сотницька Балка Новоукраїнського району.

Перша спроба вдалася, але…

Інцидент стався 4 грудня минулого року. Чоловік зайшов на територію тракторного парку місцевої агрофірми, де йому до вподоби впав "Бєларус". Кабіна трактора МТЗ-82.1 не замикалася, отож він спокійно проник в салон, завів двигун і поїхав геть.

Трактор перегнав до знайомого, але той зрозумів, що це тягне на кримінальний злочин. Якими словами він аргументував свою позицію, що казав – достеменно не відомо, але переконав свого гостя повернути техніку назад.

Разом з викрадачем той знайомив поїхав до мехдвору й трактор повернули.

Друга спроба вдалася, але…

Історія вже ніби була завершена. Однак ласий до чужого майна чоловік крапку в цій справі не поставив. Вже наступного дня він о 6-й годині ранку приперся на територію машинно-тракторного парку, сів у кабіну того самого "Бєларуса", завів двигун й поїхав.

От тільки цього разу він взяв курс не до того знайомого, а "на багаті села". Дорогою до села Мар'янопіль у крадія щось пішло не так. Зовсім не так.

Тракторист не впорався з керуванням, з’їхав у лісосмугу і застряг там. Вибратися самотужки з тієї пастки він не зміг.

Через якусь годину його там і наздогнали та, зрозуміло, нікуди не відпустили. Пошкоджений трактор витягли.

Третя спроба можлива, але... через шість років

Слідчі по гарячих слідах все ретельно дослідили. Встановлено, що своїми діями чоловік завдав збитків агрофірмі на понад 200 тис. грн.

Однак це ще не все. Крадій перед цим згадав про свого знайомого, який переконав повернути трактор на місце і побив того, забрав його телефон.

Це ускладнило справу, бо замість пом'якшуючих обставин, яких суд не отримав від сторони захисту, різні обставини обтяжували звинувачення.

Це вже був рецидив

Раніше чоловік вже мав кілька судимостей за крадіжки, хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Саме тому Добровеличківський суд покарав його за трьома статтями Кримінального кодексу і за сукупністю злочинів й рецидиву визначив покарання – 6 років позбавлення волі.

Реакція села на вирок

За чоловіком ніхто не плакав, не співчував, а от з такого дурного вчинку поглузували: так "накрутити" собі вирок може тільки бовдур.