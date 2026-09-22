Дві погоні на виїзді з країни: прикордонники зупинили зухвалі спроби прориву до Молдови

На Вінниччині правоохоронці зірвали одразу кілька схем незаконного перетину кордону, під час яких втікачі влаштовували перегони з прикордонниками та ховали родичів у багажниках авто. Організаторам загрожує кримінальна відповідальність, а транспортні засоби разом зі спорядженням для запливів через Дністер вилучено як речові докази.

Як повідомляють у своїх релізах ДПСУ та Вінницька обласна прокуратура, організатори нелегальних трафіків усе частіше використовують легкові автомобілі для швидкого підвезення клієнтів до річки Дністер.

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Сімейний підряд на Peugeot

Водії не гребують ігнорувати законні вимоги про зупинку, влаштовуючи перегони та наражаючи на небезпеку як себе, так і своїх пасажирів.

Найбільш курйозний та водночас небезпечний інцидент стався за участю 44-річного жителя Хмельниччини. Чоловік за кермом французького легковика проігнорував вимогу прикордонного наряду зупинитися та спробував втекти, натиснувши педаль газу в підлогу.

Далеко заїхати не вдалося, і невдовзі автівку Peugeot заблокували. Під час огляду салону з'ясувалося, що поруч із водієм сиділа його 39-річна дружина, яка і виявилася головною організаторкою цієї поїздки.

Водій Peugeot понадіявся на потужний двигун, але спроба втекти від погоні не вдалася – невдовзі автівку заблокували. Фото: з матеріалів слідства

Справжній сюрприз чекав на інспекторів під час перевірки багажного відділення. Там переховувався рідний брат пасажирки, якого родина планувала таємно переправити через кордон до Молдови.

"Було встановлено, що жінка організовувала подорож поза пунктами пропуску для чоловіка та брата, – інспектор прикордонної служби Владислав.

За словами прикордонника, далі чоловіки мали переплисти Дністер за допомогою заздалегідь підготовленого спорядження. Наразі автомобіль Peugeot, мобільні телефони та плавальні засоби вилучено, а жінці загрожує серйозна стаття за незаконне переправлення осіб.

Покинуте авто та втеча пішки

Ще один кінематографічний епізод розгорнувся у Могилів-Подільському районі. Там 44-річний водій з Одещини віз 26-річного мешканця Київської області до молдовського кордону.

Під час стандартної перевірки документів керманич раптово рушив з місця. Зрозумівши, що відірватися від переслідування на авто не вийде, водій та пасажир просто кинули машину напризволяще і спробували сховатися в хащах.

Втім, поліцейські з міста Ямпіль швидко розшукали обох втікачів. Слідство встановило, що кінцевою метою цього дуету також був заплив через Дністер.

Класичний момент зі світової практики затримання фігурантів ймовірних кримінальних проваджень. Фото: з матеріалів слідства

Прайс за послуги

Організація таких турів коштує чималих грошей. В іншому епізоді, який розкрили слідчі Нацполіція та СБУ, 25-річний вінничанин шукав клієнтів через месенджер Telegram.

За безпечний маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску ділок просив 20 тисяч доларів. Тепер йому, як і іншим фігурантам цих справ, обрано запобіжні заходи, а слідство встановлює повне коло причетних осіб.