Двоє чиновників Міноборони й Генштабу ЗСУ організували продаж пального на 47 мільйонів гривень

Ділки списували пальне на "бойову підготовку". Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомили окремі деталі направленого до суду обвинувального акту щодо чотирьох фігурантів.

Поки всі четверо вважаються невинуватими, оскільки за правовими нормами їхню вину має встановити суд та винести щодо цього вирок.

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Підозрювані були на високих посадах

Серед них – двоє тепер уже колишніх керівників підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. В цю ж групу "за інтересами" входили начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини та начальник пункту заправки. Ймовірно, також вже колишніх.

За даними слідства, у 2022–2025 роках вони організували схему привласнення військового пального. Для цього до службових документів вносили неправдиві відомості про нібито проведені заходи бойової підготовки, що дозволяло отримувати додаткові ліміти пально-мастильних матеріалів.

Затриманим повідомляють про підозру у скоєнні кримінального злочину. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

Майже 500 тонн пального зникли зі складів

Формально пальне оприбутковували та списували, однак фактично його не використовували за призначенням. Щоб приховати нестачу, оформлювали фіктивні накладні та звіти про рух військового майна.

За версією слідства, таким способом учасники схеми незаконно привласнили понад 132,7 тонни автомобільного бензину та 364,5 тонни дизельного пального.

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Загальний обсяг викрадених нафтопродуктів перевищив 497 тонн. Вартість привласненого пвального, за оцінкою слідства, становить понад 47 млн грн.

"Якщо зробити конкретне порівняння, то для перевезення такої кількості пального потрібно трохи більше восьми стандартних 60-тонних залізничних цистерн або ж майже 49 паливозаправників з 12-кубовими діжками на тривісному шасі КрАЗ-63221 6х6, – зазначають в редакції Авто24.

Взяли під варту, але можуть відпустити

Суд обрав усім обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 266 тис. до 832 тис. грн.

Повідомляється, що один із фігурантів уже вийшов із СІЗО після сплати застави.