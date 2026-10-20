Двох фото замало: суд масово скасовує штрафи з камер за перетин суцільної лінії

Як повідомляє видання La Razón, іспанське Головне управління дорожнього руху (DGT) зіткнулося з несподіваною юридичною проблемою. І це відчутно позначилося на іміджі дорожнього законодавця.

Десятки водіїв успішно оскаржили санкції, виписані Центром обробки автоматизованих скарг, довівши недостатність зібраної доказової бази.

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Суцільна не є підставою для вироку

Проблема полягає в алгоритмі роботи систем автоматичного нагляду на ділянках, де заборонено обгін. Камери роблять лише дві фотографії: на першій автомобіль перебуває на своїй смузі перед початком маневру, а на другій – уже завершив його.

Жоден із цих кадрів не фіксує ту саму секунду, коли колесо наїжджає на суцільну лінію або перетинає її. Оскільки презумпція невинуватості діє і в адміністративних справах, судді визнають такі докази непереконливими.

Чому технічної справності камер недостатньо

Юристи наголошують, що відомство не має права просто здогадуватися про хід подій.

"Адміністрація не може замінити доказ порушення простим припущенням або реконструкцією того, що нібито сталося між однією фотографією та іншою, – пояснив керівник юридичного відділу компанії Pyramid Consulting Вісенте Інсенга.

Представники DGT намагалися захистити свої постанови, надаючи суду сертифікати про правильну роботу та калібрування камер. Проте служителі Феміди чітко розділили ці поняття: справна техніка не звільняє поліцію від обов'язку надати чітке фото самого факту порушення.

Не попередили – самі винні

Ще одним слабким місцем у справах стала відсутність документів про попереджувальні знаки. У багатьох матеріалах просто немає підтверджень, що водіїв належним чином інформували про ведення автоматичної фіксації обгонів на конкретній ділянці дороги.

Цей прецедент викликав серйозні дискусії в юридичних колах. Поки поліція продовжує покладатися на автоматику, суди вимагають жорсткіших стандартів доказу, адже двох знімків для підтвердження провини водія виявилося критично мало.