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Honda Passport
Як повідомляє видання Motor1, Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відкрило інженерний аналіз під кодом EA26007, який охоплює орієнтовно 1 033 632 транспортні засоби. На момент початку перевірки відомство вже отримало 701 офіційну скаргу від власників, які зіткнулися з цією неприємною проблемою.
Під приціл експертів потрапили свіжі моделі 2024-2026 років випуску. Йдеться про популярні кросовери та мінівени Honda Odyssey, Passport, Ridgeline і Pilot, а також преміальний Acura MDX.
Усі ці машини об'єднує спільна функція економії пального, яка глушить мотор під час зупинки. Проте через надмірний тиск у циліндрах або низький крутний момент стартера електроніка не може запустити його знову. Єдиний робочий лайфхак для водіїв у такій ситуації – перевести селектор коробки в режим паркінгу та натиснути кнопку запуску двигуна.
Що робить виробник
Офіційного відкликання поки немає, але Honda та Acura вже випустили внутрішні сервісні бюлетені для дилерів. Проблема полягає в тому, що для ремонту потрібне не лише оновлення софту, а й заміна деталей стартера, яких зараз критично не вистачає на складах.
"Ремонт наразі проводиться лише для тих авто, які вже мають явні симптоми несправності", – йдеться у внутрішньому документі Acura. Поки запчастин бракує, дилери радять власникам просто примусово вимикати систему Auto Idle Stop перед кожною поїздкою.
Не перша проблема з електронікою
- Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно Honda була змушена відкликати понад 635 тисяч автомобілів через інший небезпечний збій. Тоді проблема стосувалася електропідсилювача керма на моделях Acura TLX, MDX та Honda Pilot.
- Через помилку в програмному забезпеченні кермо могло раптово стати важким, вимагаючи від водія величезних зусиль для повороту. На щастя, ту несправність дилери вирішували звичайним безкоштовним перепрошиванням блоку управління.