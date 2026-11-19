Як повідомляє видання Motor1, Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відкрило інженерний аналіз під кодом EA26007, який охоплює орієнтовно 1 033 632 транспортні засоби. На момент початку перевірки відомство вже отримало 701 офіційну скаргу від власників, які зіткнулися з цією неприємною проблемою.

Під приціл експертів потрапили свіжі моделі 2024-2026 років випуску. Йдеться про популярні кросовери та мінівени Honda Odyssey, Passport, Ridgeline і Pilot, а також преміальний Acura MDX.

Усі ці машини об'єднує спільна функція економії пального, яка глушить мотор під час зупинки. Проте через надмірний тиск у циліндрах або низький крутний момент стартера електроніка не може запустити його знову. Єдиний робочий лайфхак для водіїв у такій ситуації – перевести селектор коробки в режим паркінгу та натиснути кнопку запуску двигуна.

Що робить виробник

Офіційного відкликання поки немає, але Honda та Acura вже випустили внутрішні сервісні бюлетені для дилерів. Проблема полягає в тому, що для ремонту потрібне не лише оновлення софту, а й заміна деталей стартера, яких зараз критично не вистачає на складах.

"Ремонт наразі проводиться лише для тих авто, які вже мають явні симптоми несправності", – йдеться у внутрішньому документі Acura. Поки запчастин бракує, дилери радять власникам просто примусово вимикати систему Auto Idle Stop перед кожною поїздкою.

Не перша проблема з електронікою