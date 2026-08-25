Двигуни Volkswagen передчасно виходять з ладу через короткі поїздки: у чому проблема

Деякі двигуни Volkswagen Group можна назвати невдалими. Передусім це стосується агрегатів з турбінами та прямим впорскуванням пального. У першу чергу страждають машини із двигунами сімейства EA888, які експлуатують у режимі “дім - робота - магазин” із частими холодними запусками. Про це пише topspeed.com.

Проблема полягає не стільки у самому турбонаддуві, скільки в умовах, у яких працює двигун. Під час поїздок тривалістю 10–15 хвилин мотор часто не встигає повністю прогрітися. У холодну пору року це може прискорювати старіння моторної оливи та зношування окремих компонентів.

Чому короткі поїздки шкодять двигуну

Під час холодного запуску олива має вищу в'язкість і повільніше проходить каналами системи змащення. Турбокомпресор при цьому починає працювати практично одразу після запуску двигуна, а його ротор обертається з дуже високою швидкістю.

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Якщо автомобіль постійно проїжджає лише кілька кілометрів, мотор не встигає вийти на оптимальний температурний режим. У картері накопичуються волога та залишки пального, які в нормальних умовах випаровуються після повного прогрівання двигуна.

Поступово це погіршує властивості оливи та збільшує навантаження на підшипники й інші деталі двигуна.

Які проблеми характерні для EA888

Окрему увагу в матеріалі приділено двигунам Volkswagen Group сімейства EA888. Різні покоління цього мотора використовували на Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Tiguan, а також численних моделях Audi, Skoda та SEAT.

У ранніх версіях EA888 відомі проблеми з ланцюгом ГРМ і його натягувачем. Втрата натягу могла призвести до перескакування ланцюга та серйозного пошкодження двигуна.

Ще одна проблема стосується системи безпосереднього впорскування. Високий тиск пального створює додаткове навантаження на паливний насос високого тиску та його механічний привід.

У деяких ранніх версіях використовувався невеликий cam follower — елемент між кулачком розподільного вала та насосом. Його зношування могло пошкодити сам розподільний вал і призвести до потрапляння металевої стружки в головку блока.

Нагар на клапанах – ще одна особливість

У двигунах із безпосереднім упорскуванням бензин не омиває впускні клапани, як це відбувається у багатьох моторів із розподіленим упорскуванням.

Через систему вентиляції картера у впуск потрапляють масляні пари. З часом вони можуть утворювати відкладення на впускних клапанах. Короткі поїздки та постійні холодні запуски створюють сприятливі умови для накопичення таких відкладень.

У результаті можуть з'явитися нестабільна робота двигуна, пропуски запалювання та втрата потужності. У запущених випадках для очищення клапанів застосовують навіть механічне очищення.

Чи варто боятися вживаного VW з EA888

Не кожен автомобіль з EA888 проблемний. Багато залежить від покоління двигуна, конкретної модифікації та історії обслуговування.

Під час купівлі вживаного автомобіля важливо дивитися не лише на показники одометра. Машина з невеликим пробігом, яка роками їздила короткими міськими маршрутами, могла пережити тисячі холодних запусків.

Натомість автомобіль із більшим пробігом, який переважно експлуатувався на трасі та регулярно прогрівався до робочої температури, потенційно може перебувати у кращому технічному стані.

Тому для турбованого двигуна важливий не лише пробіг, а й режим експлуатації, якість оливи та регулярність технічного обслуговування.

Фахівці радять власникам автомобілів із EA888 не затягувати із заміною оливи, використовувати мастильні матеріали з відповідним допуском Volkswagen та періодично давати двигуну можливість повністю прогрітися.

Короткі поїздки самі по собі не означають неминучу поломку двигуна, однак постійна експлуатація автомобіля в такому режимі може прискорити зношування та збільшити ризик дорогого ремонту.