Дивно, але чомусь завжди польські фермери блокують український кордон, а не німецький...

Акцію незгоди з діями польського уряду фермери розпочнуть 23 січня. Вони планують розгорнути свої ряди та розмістити техніку перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Польська сторона вже повідомила українську прикордонну та митну служби. Інформацію про це на своїй ФБ-сторінці також озвучила Держмитслужба.

За сценарієм минулих років

Очікується "блокування автошляху, що веде до пункту пропуску з суміжної сторони", тобто до українського кордону, куди від МАПП рукою подати.

Акція триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом. За іншими джерелами, сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.

Пунк пропуску “Долгобичув” за час простою не сильно перейматиметься збитками, а ось українська сторона недоотримає чимало вантажів. Фото: з відкритих джерел

На Угринів краще не їхати

Львівська митниця вже звернулася з проханням зважати на обставини з блокуванням і для перетину кордону обирати альтернативні сусідні пункти пропуску.