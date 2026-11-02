Дивовижні ретро-авто та жіноча краса: вийшов новий календар для справжніх фанатів класики

Видання вийшло обмеженим тиражем і пропонує не лише унікальні знімки, а й захопливі історичні факти про кожну машину. Як повідомляє чеське видання Garaz, над створенням цього проєкту працював відомий фотограф Радім Корішнек.

На сторінках випуску 2027 року розмістили 13 унікальних транспортних засобів, що позують на тлі мальовничих локацій разом із моделями Катериною Лукашовою Малою та Іветою Малою.

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Цей проєкт є молодшим братом знаменитого настінного календаря від клубу Škodateam, що видається вже понад два десятиліття. Нова версія не обмежується лише маркою Skoda, а збирає під своєю обкладинкою найцікавіших ветеранів автопрому незалежно від їхнього походження.

Від радянських ліфтбеків до гоночних легенд

Окрім добре знайомих Trabant P60, Citroen DS чи Ford Cortina, на фотографіях можна побачити справжні раритети. Наприклад, там засвітився ІЖ-21251 – модернізована версія одного з перших радянських ліфтбеків, який будували на базі моделі Москвич 412, але з набагато зручнішим доступом до багажника.

Чехи згадали автівки радянського автопрому, віддавши належне шанувальникам цих машин. Фото: Радім Корішнек, Škodateam

Справжньою перлиною добірки стала репліка гоночного Aero Minor Le Mans. Оригінальний болід у 1949 році виграв легендарний 24-годинний марафон у Ле-Мані у своєму класі, проте вдома на пілотів чекав не тріумф, а жорстокі репресії та багаторічне ув'язнення від комуністичного режиму.

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Ще одна цікавинка – вантажний прототип Velorex 435 D. Цей чотириколісний спадкоємець знаменитих "ганчіркових вантажівок" мав кабіну зі склопластику та оснащувався скромним двоциліндровим двигуном Jawa потужністю 13 кіловатів.

Задум простий: очі власників календаря мають милуватися красою за власними вподобаннями – чи то автівок, чи то моделей, чи не менш гарних локацій на задньому плані. Фото: Радім Корішнек, Škodateam

Де купити та скільки коштує

Кожна сторінка календаря приховує на звороті детальну історію зображеного автомобіля та точні координати місця зйомки. Це чудова підказка для тих водіїв, які люблять подорожувати та шукають нові цікаві маршрути для поїздок на вихідні.

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Придбати новинку можна на офіційному сайті проєкту за цілком адекватний прайс у 340 чеських крон, що в конвертації прирівнюється до 714 гривень. Усі зібрані кошти організатори традиційно спрямують на підтримку та розвиток заходів для власників класичної техніки.