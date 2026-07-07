Дизайнер показав, яким може бути спорткар від Volkswagen, якщо компанія його побудує: фото

Найближче до створення такої моделі автовиробник підходив понад чверть століття тому з експериментальними прототипами W12, яким так і не дали "зеленого світла". Проте це не заважає молодим фахівцям мріяти про масштабні проєкти.

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В межах своєї програми стажування перспективний дизайнер Фабіан Райтц створив концепт під назвою VW ID.DIN T14, який привернув увагу вищого керівництва компанії, зазначає Motor1.

Офіційне визнання та візуальні особливості масштабної моделі

Глава відділу дизайну бренду та групи Volkswagen Андреас Міндт особисто поділився результатами цієї роботи на своїй офіційній сторінці в Instagram. Проєкт вийшов далеко за межі звичайних цифрових ескізів чи художнього рендерингу – компанія перетворила креслення стажера на повноцінну фізичну масштабну модель.

У своєму дописі Міндт описав концепцію як надзвичайно сміливу, відзначивши чіткі пропорції кузова, мінімалістичні чисті поверхні та потужний графічний характер автомобіля. За певними елементами архітектури концепт дещо нагадує Audi Concept C, проте виглядає значно агресивніше та зловісніше.

Кузов отримав масивні пласкі боковини, екстремально вузьку лінію скління кабіни та панорамне лобове скло, що плавно обволікає передню частину. Концепт оснащений спеціальними вентиляційними отворами у верхній частині передніх крил та масивним дифузором на кормі для оптимізації повітряних потоків.

Замість традиційних бічних дзеркал заднього виду на крилах встановлені компактні камери від відомого німецького бренду Leica. Завершують образ величезні колісні диски з глухими аеродинамічними ковпаками. Попри свій футуристичний статус, концепт зберіг фірмові сімейні риси і теоретично міг би гармонійно вписатися в існуючу модельну лінійку бренду.

Перспективи втілення у серійне виробництво