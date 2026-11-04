Дизель дорожчає, а бензин тримає паузу: що коїться з цінами на АЗС

Як повідомляє профільне видання enkorr, головною причиною цінового стрибка важкого пального став жорсткий дефіцит та високі котирування у першій половині місяця. У найгірший момент гуртові прайси настільки обігнали роздріб, що заправкам доводилося торгувати у мінус, а середня ціна на стелах поступалася гурту майже на 5 гривень.

Під таким шаленим тиском навіть преміальні мережі були змушені відпустити цінники вгору, щоб не залишитися з порожніми резервуарами. Максимально вартість дизеля підскочила на станціях SOCAR та Neftek, де літр звичайного ДП досяг 108 гривень, а фірмові марки перетнули межу у 110 гривень.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, у підсумку за місяць середня вартість дизеля по країні зросла майже на 6 гривень, зупинившись на позначці 104,26 гривні за літр. Водночас бензин додав лише скромні 80 копійок, закріпившись на рівні 90,07 гривні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Підсумки жовтня: дизельний стрибок і бензинова стабільність / Джерело: enkorr

Чому бензин не дорожчає

Помірна поведінка бензину пояснюється достатніми запасами на нафтобазах та значно меншим промисловим споживанням порівняно з дизелем. Крім того, на руку водіям зіграла сприятлива ситуація у Європі, де середнє котирування бензину у жовтні відчутно просіло.

"Я ж не можу продавати дорожче за ОККО", - бідкаються представники регіональних мереж, яким доводиться виживати в умовах мінімальної маржинальності.

Ближче до кінця жовтня темпи постачань пришвидшилися, що дозволило повернути гуртові ціни нижче сотні. Проте дизельний ринок входить у листопад без особливого оптимізму, адже ресурс залишається дорогим, а купівельна спроможність компаній падає.

Що буде далі та бекграунд

Експерти зазначають, що на бензиновому ринку ситуація значно спокійніша. Якщо зовнішні котирування не поповзуть угору, роздрібні мережі можуть навіть трохи знизити ціни, хоча потенційне здешевшання здатний загальмувати попит на пальне для генераторів через можливі відключення світла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що передумови для нинішньої паливної кризи почали формуватися ще у вересні через різке подорожчання нафтопродуктів у Європі. Тоді через стрімкий стрибок гуртових цін роздрібна торгівля опинилася на межі збитковості, що змусило навіть найстійкіших дискаунтерів суттєво переписати прайси.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, паралельно з дизелем неприємно здивував і автогаз. Через затримки в логістиці вартість блакитного пального на багатьох АЗС впритул наблизилася до позначки 49 гривень за літр.