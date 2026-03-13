Дизель майже по 82 грн, автогаз під 45: великі мережі АЗС підняли ціни

За результатами моніторингу цін, проведеного 13 березня rbc.ua, великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного пального приблизно на одну гривню за літр, а також скоригували ціни на скраплений газ.

У результаті преміальний дизель на окремих заправках уже наблизився до позначки 82 грн за літр, а автогаз майже досяг рівня 45 грн.

До речі ціни на АЗС оновили рекорди

Як змінилися ціни на великих АЗС

На заправках OKKO і WOG подорожчали дизельне пальне та автогаз. У цих мережах стандартний дизель тепер коштує приблизно 76–78 грн за літр, а преміальні сорти — близько 80 грн. Ціна на автогаз у більшості випадків піднялася майже до 44–45 грн.

Схожа ситуація і на заправках SOCAR, де дизельні сорти NANO подорожчали до 78–82 грн за літр залежно від типу пального. Автогаз тут також піднявся майже до 44 грн.

При цьому бензин марки А-95 на більшості великих мереж залишається стабільним і утримується біля позначки 70,99 грн за літр, тоді як преміальні сорти бензину перевищують 80 грн.

Єдиною мережею, де ціни не змінилися, залишилася «Укрнафта». Тут бензин А-95 продають приблизно по 68,99 грн, дизель — від 71,99 грн, а автогаз залишається найдешевшим серед великих мереж — близько 41 грн за літр.

Ціни на пальне станом на ранок 13 березня. Дані: rbc.ua

Що з цінами на зарядку електромобілів

Після раптового сплеску рівня цін на публічних швидких заправках для електромобілів до 30 грн за кВт у січні 2026 року, протягом березня ціни поступово знизились до 20-22 грн. Однак наразі знову спостерігаємо ріст – на зарядках Yasno вартість кіловату становить 24,5 грн, EVA та Ecofactor – 25 – 27 грн.

Чому дорожчає пальне

Головною причиною подорожчання є ситуація на світовому нафтовому ринку. Через загострення конфлікту на Близькому Сході та напруження навколо Ірану ціни на нафту знову зросли. Нафта марки Brent наразі торгується приблизно на рівні 100–101 долар за барель.

Додатково на ринок впливають проблеми з логістикою нафтопродуктів, скорочення запасів та високий попит на пальне. За словами представників Антимонопольного комітету, попит на бензин в Україні зріс на десятки відсотків, а на дизельне пальне — у деяких сегментах навіть більш ніж удвічі.

Ситуацію ускладнює і те, що Україна повністю залежить від імпорту. Після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу близько 85% нафтопродуктів країна змушена закуповувати за кордоном, тому будь-які зміни на світовому ринку швидко відображаються на цінах на українських АЗС.

До речі чи можна закупити пальне наперед

Можливі кроки уряду

На тлі зростання вартості пального уряд розглядає можливість запуску програми компенсацій для водіїв. Йдеться про систему кешбеку на бензин, дизель та автогаз, яка могла б частково компенсувати витрати на заправку.

Однак поки що деталі такої програми не оприлюднені, тому найближчим часом ціни на пальне в Україні залишатимуться залежними від ситуації на світових енергетичних ринках.