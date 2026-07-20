Дизель може подорожчати до 86 грн, бензин до 83 грн: що сталося на ринку

Про це директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, зростання цін було прогнозованим ще тиждень тому, а нинішні зміни на стелах АЗС лише відображають подорожчання на світових ринках.

АЗС стримували ціни майже два тижні

Куюн звернув увагу, що світові котирування почали зростати ще 7 липня, однак українські мережі не поспішали відразу перекладати це на кінцевого споживача.

За словами експерта, ціни на колонках почали масово зростати приблизно через два тижні. Це свідчить про те, що оператори певний час працювали за рахунок раніше сформованих запасів пального.

Чому пальне дорожчає

Головною причиною експерт називає нове загострення ситуації на Близькому Сході та ризики для судноплавства через Ормузьку протоку.

На цьому тлі світові ціни на нафту зросли приблизно до 90 доларів за барель, тоді як ще нещодавно вони опускалися до 72 доларів. Одночасно дизельне пальне на європейському ринку подорожчало приблизно з 875 до 1200 доларів за тонну.

Другим фактором стала нестача нафтопродуктів у Європі. За словами Куюна, поставки сировини на європейські нафтопереробні заводи скоротилися, Росія припинила експорт дизельного пального та водночас активно закуповує бензин на світовому ринку, що додатково посилює дефіцит.

Українські імпортери вже відчувають нестачу ресурсу

Ситуація нагадує кризу, яка виникла навесні під час закупівлі дизельного пального.

Як приклад Куюн навів випадок із танкером, який перевозив близько 100 тисяч тонн дизеля до румунського порту Констанца. Судно змінило маршрут після того, як інший покупець запропонував вищу ціну, а всі попередні контракти були скасовані.

Перехід на Е10 також створив проблеми

Додатковим чинником експерт називає запровадження бензину Е10.

На його думку, виробники та логістичні компанії не встигли повністю адаптуватися до нових вимог, тому на окремих АЗС тимчасово виникав дефіцит бензину А-95. Водночас Куюн зазначає, що вже зараз ситуація поступово стабілізується.

До яких цін готуватися

За нинішніх оптових котирувань експерт прогнозує подальше подорожчання пального.

За його оцінкою, мінімальна роздрібна ціна дизельного пального може зрости приблизно до 86 грн за літр, а бензину А-95 — до 83 грн за літр.

При цьому він не виключає подальшого перегляду цін у бік збільшення, якщо ситуація на світовому ринку не покращиться.

Найважчий період ще попереду

Куюн зазначає, що передумов для швидкого здешевлення поки немає. Напруженість на Близькому Сході зберігається, а липень і серпень традиційно є періодом найвищого світового попиту на пальне.

Додатковим ризиком залишаються низькі світові запаси нафти та нафтопродуктів, які ще не встигли відновитися після попередніх криз. Саме тому нинішня хвиля подорожчання, на думку експерта, може виявитися навіть складнішою, ніж весняне зростання цін. Водночас українці вже відреагували та почали активніше купувати більш економічні гібридні авто.