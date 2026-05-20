Дизель подорожчав, але що з якістю: де в Україні знайшли розбавлене дизпальне

Підвищення цін на пальне, як правило, призводить до збільшення виробництва фальсифікату. Адже чим більше ціна, тим більшою буде вигода шахраїв. Саме тому експерти Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити ситуацію з якістю дизельного пального в національних операторів України, а також невеликих регіональних мережах і поодиноких станціях.

До речі де вигідніше заправлятися

Спеціалісти відправили в лабораторію зразки з 12 мереж, з різних регіонів країни. Експерти перевірили якість дизельного пального у великих та середніх мережах WOG, UKRNAFTA, KLO, ОККО, BVS, БРСМ-НАФТА, VST, MARSHALL, а також в популярних регіональних мережах (АВТОТРАНС, БАРС, MANGO, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ).

Зразки дизельного пального відбиралися безпосередньо на АЗС і передавалися в сертифіковану лабораторію, де їх було перевірено за такими параметрами, як температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки та густина. Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ, інакше воно може завдати шкоди і автомобілю, і екології – власне повітрю, яким ми дихаємо.

Сучасні дизельні авто вимогливі до якості солярки. Фото Freepik

Ключові результати дослідження:

Більше 20% перевірених мереж відпускають пальне, яке не відповідає нормативам чинного ДСТУ;

Близько 40% мереж працює в межах допустимих параметрів, але “на межі” чинних допусків;

Майже 40 % досліджених мереж продають пальне, яке відповідає всім допускам, і мають значний “запас міцності”.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на групи – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали “запас міцності” за якістю, синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, але було на граничних показниках, та червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто не відповідало нормативам стандарту.

Результати дослідження дизпального в травні 2026 року

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Густина за температури +15°С, кг/м3, в межах Температура спалаху у закритому тиглі Вміст сірки, мг/кг Норматив 820-845 не нижче 55, °С не більш 10 мг/кг WOG 833,6 63 2,1 UKRNAFTA 831,2 58 6 KLO 833,6 71 4 ОККО 835,5 62 2,5 АВТОТРАНС (Полтава) 834,1 66 10 БАРС 828,3 55 7 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 831,2 55 10 BVS (Полтава) 832,2 58 9 VST 833,2 56 9 БРСМ-нафта 823,6 46 67 MARSHALL 815,1 44 85 MANGO 826,6 54 23

Зелена група

З 12-ти учасників у цю зону потрапили 4 мережі - WOG, UKRNAFTA, KLO та ОККО. Насамперед перевірили головний показник дизпалива – вміст сірки. Фактично, це головний маркер того, чи пальне дійсно зроблено в Європі, адже очистити “солярку” від сірки можливо тільки в умовах заводу.

Декілька слів, чому це так важливо. Сірка вбивча для нейтралізаторів і сажевих фільтрів, а також разом з вихлопними газами отруює повітря в містах. Наприклад, якщо буде 1000 мг/кг (ще десять років тому це було нормою) нейтралізатор може перестати ефективно працювати після десяти – п'ятнадцяти заправок. З часом перевищена сірка може стати причиною ремонту двигуна і елементів паливної системи.

За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. Майже повну відсутність шкідливої сірки було в дизельному пальному WOG (2.1 мг/кг), та ОККО (2.5 мг/кг). Також мінімальні значення було визначено в зразках KLO (4 мг/кг) та UKRNAFTA (6 мг/кг). Такі результати вже ближчі до нормативів Євро 6, а значить – це гарантовано європейське пальне.

Також цікаво кешбек на пальне продовжили, але скоротили вдвічі

Ще один чіткий маркер оригінальної чи підробної “солярки” – температура спалаху дизельного палива. Якщо в цьому параметрі є порушення – однозначно пальне чимось розбавляли. Технічно, цей показник може показати, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти, які можуть призвести, до прикладу, до загоряння “солярки” при аварії.

Згідно ДСТУ, ця температура має бути як мінімум 55 °С. Найбільше значення з температурою 71 градус у “дизеля” від KLO. Є необхідний “запас” по нормативу і у WOG (63 градуси).

Синя група

Друга за чисельністю група “синя”, куди віднесено мережі, де параметри дизельного пального відповідало всім вимогам ДСТУ, але на грані нормативів, тобто без “запасу” якості. Група виявилась досить розлогою – тут мережі BVS, АВТОТРАНС, VST, БАРС та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ. Основний момент – сірка у всіх зразків була на максимальних показниках нормативу – від 9 до 10 мг/кг.

Червона група

В групі порушників опинилися мережа БРСМ-НАФТА, а також дискаунтери MARSHALL та MANGO. Проблеми виявилися як у вмісті сірки, так і в температурі спалаху. У “солярки” з БРСМ-НАФТА – перевищення отруйної сірки у майже 7 разів (67 мг/кг при нормі 10), а у MARSHALL ще більше - 85 мг/кг. При таких значеннях при системному використанні у сучасних двигунах можуть виникнути проблеми з паливною системою

Крім того, у всіх зразках цієї групи виявилися порушення і з температурою спалаху. “Солярка” БРСМ-НАФТА показала 46 градусів при нормативі не нижче 55, MARSHALL взагалі 44, а MANGO незначно – 54. У випадку ДТП таке пальне може спалахнути, з усіма можливими наслідками для власників.

Що це означає для водіїв