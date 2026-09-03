Дизель поступається електромобілям: які вживані авто українці приганяли з-за кордону в серпні

За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні українці вперше зареєстрували 21 256 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8,1% менше, ніж у липні, коли було 23 139 автомобілів, і на 8,3% менше за серпень минулого року, коли результат становив 23 190 машин.

Тобто після сильного липня ринок трохи пригальмував. Причини тут можуть бути цілком прозаїчними: сезонність, доступність автомобілів на закордонних майданчиках та насичення окремих цінових сегментів.

Втім, за цим загальним зниженням ховається набагато цікавіша зміна. Українці поступово інакше формують свої замовлення на "пригон".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дизель уже майже наздогнали електромобілі

Найбільше в серпні було бензинових автомобілів - приблизно 46% від усіх ввезених вживаних машин. Дизелю дісталося близько 24%, а електромобілям - уже 21%.

Різниця між дизельними автомобілями та електрокарами становить лише близько трьох відсоткових пунктів. Ще кілька років тому така картина здавалася б дуже незвичною, адже саме дизель довгий час був одним із головних варіантів для українського "пригону" з Європи.

Тепер ситуація змінилася. Висока вартість дизпального робить економіку старого дизельного автомобіля менш привабливою, тоді як електромобіль дозволяє суттєво скоротити витрати на енергію, особливо якщо його власник має можливість заряджати машину вдома.

При цьому не варто говорити, що електромобілі вже обійшли дизель. У серпні вони лише дуже близько підійшли до нього за часткою імпорту. Але сама тенденція достатньо показова.

Auto24 вже аналізував, як змінився український ринок електромобілів після повернення ПДВ. Податок справді вдарив по імпорту, але повністю зупинити попит на електрокари не зміг.

Tesla вже попереду Kia, Hyundai та Skoda

Цікаво виглядає і рейтинг марок. Volkswagen традиційно залишається головним брендом серед автомобілів, які українці привозять з-за кордону, але нижче починаються цікаві зміни.

Tesla у серпні піднялася на сьоме місце і випередила такі масові марки, як Kia, Hyundai та Skoda. Для електромобільного бренду це досить показовий результат, особливо з огляду на те, що з початку 2026 року імпорт електромобілів оподатковується ПДВ.

Схоже, після першого шоку ринок поступово адаптувався до нових цін. При цьому Tesla має ще одну перевагу для українського "пригону": значна кількість автомобілів надходить зі США, де вибір вживаних електрокарів залишається дуже великим.

У липні Auto24 вже показував, як відновлюється імпорт електромобілів і які моделі українці найчастіше купують за кордоном. Tesla Model Y та Model 3 тоді залишалися беззаперечними лідерами серед вживаних електрокарів.

Tiguan випередив Audi Q5

Якщо перейти від марок до конкретних моделей, українці продовжують активно шукати кросовери.

У серпні перше місце зайняв Volkswagen Tiguan. Він випередив Audi Q5, а далі в рейтингу опинилися інші популярні SUV та моделі масового сегмента.

Це логічна зміна. Український покупець хоче отримати автомобіль, який можна використовувати і в місті, і за його межами, а кросовер у цьому сенсі залишається універсальним варіантом.

Водночас традиційні Golf та Octavia вже не мають такої беззаперечної переваги, як раніше. До десятки найпопулярніших моделей пробилися одразу три електромобілі: Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Nissan Leaf.

Разом вони формують майже десяту частину топ-10, що ще раз показує масштаб змін у структурі імпорту.

Auto24 вже розповідав про липневий рекорд імпорту вживаних автомобілів та найпопулярніші моделі, серед яких був Volkswagen Tiguan. Тепер він зберіг лідерство і в наступному місяці.

Китайські електромобілі вже не виглядають екзотикою

Окремий тренд серпня - поява на українських дорогах автомобілів, які ще недавно доводилося бачити переважно на фотографіях із китайських автосалонів.

Серед імпортованих машин траплялися Xiaomi SU7 та YU7, BYD Leopard 5, BYD Qin L, BYD Seagull, Li Auto L6, Geely Galaxy Starship, Chery iCar 03 та Wuling Starlight S.

Цей процес добре помітний і на прикладі Xiaomi. Auto24 вже розповідав про вихід Xiaomi YU7 на китайський ринок, а тепер такі машини вже починають з'являтися серед українського імпорту.

В Україну їдуть навіть Volvo EX90 та Peugeot E-3008

Ще цікавіше виглядає ситуація з моделями, які тільки набирають популярності в Європі.

У серпневому імпорті вже фіксували Volvo EX90 та компактніший EX30, електричний Peugeot E-3008, Hyundai Inster та інші свіжі моделі. Причому окремі автомобілі взагалі не розраховані на український ринок у нинішній конфігурації.

Це показує, що "пригон" поступово перетворюється не лише на спосіб дешево купити стару машину. Частина покупців використовує його для доступу до нових технологій і моделей, які офіційні дилери поки не продають або пропонують значно дорожче.

Українці привозять Porsche, Bentley і навіть Rolls-Royce

Поряд із масовими Volkswagen та Tesla нікуди не зникає дорогий сегмент. У серпні українці зареєстрували 82 автомобілі Porsche.

Були й значно рідкісніші випадки. До України приїхали сім Maserati, три Bentley, два Aston Martin, два Lamborghini, один McLaren та один Rolls-Royce.

На тлі понад 21 тисячі імпортованих автомобілів ці цифри виглядають крихітними, але вони добре показують ширину сучасного ринку. На одному його кінці знаходяться масові бензинові Volkswagen, а на іншому - екзотичні суперкари та великі електричні SUV, які українські покупці замовляють одиничними екземплярами.

Імпорт стає різноманітнішим

Ще одна цікава частина серпневої статистики - автомобільні "артефакти". Разом із масовими моделями в Україну приїхали Saab 9-5 та Saab 9-3, Seat Exeo, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, а також корейські Samsung SM6 і QM6.

Є навіть компактний електромобіль E.Go Life, який свого часу був одним із символів європейських електричних стартапів.

Тому серпневий "пригон" показує не стільки падіння ринку, скільки його поступове переформатування. Бензин залишається головним вибором, але електромобілі вже майже зрівнялися з дизелями, Tesla закріплюється серед лідерів, а китайські та нові європейські моделі все частіше потрапляють до України ще до того, як стають звичними на наших дорогах.

Саме тому наступні місяці будуть цікавими передусім у розрізі силових установок: якщо електромобілі й надалі триматимуть близько п'ятої частини імпорту, дизелю доведеться остаточно змиритися з тим, що його колишня монополія на економний "пригон" залишилася в минулому.