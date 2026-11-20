Як повідомляє німецьке відомство Destatis з посиланням на дані європейського органу Eurostat, попит на комерційні електромобілі сильно залежить від типу кузова. Аналітики вперше детально розділили статистику за 2025 рік на класичні вантажівки з фіксованим кузовом та сідлові тягачі, показавши реальну картину ринку, яку зазвичай не деталізує асоціація ACEA.

Читайте також Daimler Truck закликає ЄС переглянути норми щодо викидів CO₂: заплановане обернеться крахом автопрому

Цифри свідчать, що звичайні батарейні вантажівки масою понад 3,5 тонни продаються значно бадьоріше. За минулий рік у Євросоюзі зареєстрували 126 600 таких машин усіх типів, з яких близько 9 800 виявилися повністю електричними.

З тягачами ситуація складніша, адже тут вимоги до запасу ходу та вантажності значно жорсткіші. З 157 500 нових реєстрацій у цьому класі лише 2 500 припало на чисті електромобілі, хоча динаміка все одно позитивна.

Ховати двигуни внутрішнього згоряння поки рано, бо ж ера електротяги ще не настала. Інфографіка: Destatis

"У 2025 році 89% нещодавно зареєстрованих вантажівок понад 3,5 тонни в ЄС були оснащені виключно дизельними двигунами, а для тягачів цей показник становив 94,7%, – зазначають представники Destatis.

Хто купує найбільше електротягачів

Цікаво, що вподобання перевізників кардинально відрізняються залежно від країни. Найбільшу кількість класичних електровантажівок придбали німці – майже 4 200 одиниць, але у відсотковому співвідношенні лідером стали Нідерланди, де майже половина нових машин (45,6%) не має вихлопної труби.

Читайте також Електричні вантажівки в Європі: чому Швейцарія б'є рекорди, а Литва купила лише одну машину

У сегменті тягачів статистика взагалі дивує. Перше місце за часткою електромобілів несподівано посіла Греція з показником 11,2%, випередивши традиційно екологічні Швецію та Нідерланди.

Загалом за 2025 рік європейці купили 12 300 важких електричних машин. Європейська асоціація виробників автомобілів ACEA дає трохи більшу цифру у 12 858 одиниць, але це пояснюється тим, що вони рахують разом чисті електрокари та плагін-гібриди.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, автовиробники зараз перебувають під серйозним тиском брюссельських чиновників. Євросоюз зобов'язав бренди до 2030 року скоротити викиди від нових вантажівок щонайменше на 45%, інакше на компанії чекають багатомільйонні штрафи.

Читайте також Штрафи в мільярд євро автовиробники ЄС не витримають

При цьому справжні рекорди електрифікації комерційного транспорту демонструють країни поза межами ЄС. Наприклад, в Ісландії частка електричних вантажівок вже сягнула 31%, а у Швейцарії цей показник тримається на рівні 27%.