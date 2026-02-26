Дизельні двигуни списувати рано: Detroit Diesel цю думку просуває дуже активно в США та Європі

Рядні шестициліндрові двигуни DD13, DD15 та DD16 будуть використовуватися у вантажівках Freightliner і Western Star. Про це пише eurotransport.de.

Все зроблено так, щоб вони показали кращу ефективність за попередні моделі та відповідали стандартам EPA щодо викидів на 2027 рік.

Новизни буде багато

Покоління 6 — це найновіша еволюція, на яку, ймовірно, погодиться і Європа. Новизни в цих силових агрегатах багато. Зокрема, говорять про спрощену систему впорскування для оптимізації горіння, масляну помпу із змінним об'ємом потоку, асиметричний турбокомпресор з перепускним клапаном.

Ймовірно, найцікавішою інновацією буде так званий цикл Міллера, який підвищує ефективність, дуже рано закриваючи впускний клапан, а також знижує температуру горіння і, відповідно, викиди NOx.

Варіанти дизельних двигунів варіюються від 410 до 605 к.с. та від 1965 до 2780 ньютон-метрів. Фото: Daimler Truck

Щодо очищення вихлопних газів, то Detroit Diesel знову покладається на технологію Pre-SCR у компактному «Detroit 1-Box», який призначений для майже нульового зниження оксидів азоту.

Мотори ще тестуються

За даними Daimler Truck, версії DD13 і DD15 шостого покоління будуть доступні з січня 2027 року, а Gen6 DD16 — з січня 2028 року. З мірками розробок силових агрегатів це дуже сприятливі календарні терміни.

Виробничим майданчиком знову є завод у Редфорді, штат Мічиган, США. Можливості для рядного шестициліндрового двигуна DD13 з об'ємом 12,8 літра коливатимуться від 410 до 525 к.с. і від 1 965 до 2 510 ньютон-метрів.

Запас ходу DD15 з об'ємом 14,8 літра коливається від 425 до 505 к.с. і від 2 100 до 2 575 ньютон-метрів.

Ось так виглядає завод у Редфорді, де вироблятимуть двигуни. Фото: Daimler Truck

15,6-літровий верхній двигун DD16, навпаки, розвиває мінімум 560 і максимум 605 к.с., а Daimler Truck встановлює максимальний крутний момент від 2 510 до 2 780 ньютон-метрів.

Європа сторонньою не буде



Покоління 6 — це найновіша еволюція, яку, ймовірно, піде Європа. За даними Daimler Truck, двигуни Gen 6 від Detroit Diesel є останньою еволюцією глобальної платформи важких дизельних двигунів (HDEP) Daimler Truck. Ймовірно, останні розробки незабаром з'являться у дизельних двигунах Daimler Truck для Європи, хоча й у адаптованій формі.