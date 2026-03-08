Джордж Рассел виграє Гран-прі Австралії: нова ера Формули-1 почалась

За результатами заїзду гонщики Mercedes-AMG Джордж Рассел і Андреа Кімі Антонеллі фінішували першим та другим відповідно. Одразу за ними розташувались пілоти Ferrari – Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон. Однак, усе могло скластись інакше, адже боліди “Скудерії” суттєво відігрались на старті, зазначає Auto24.

Читайте також: Формула-1: Visa залишається з Red Bull та Racing Bulls — сторони підписали новий контракт

Протягом перших 9 кіл між парою Рассел-Леклер сталось аж сім змін лідерства. Цей момент став наочною демонстрацією відмінності нового регламенту з режимами розподілу електричної енергії. На мить здавалось, що Шарль Леклер вийшов переможцем з цієї дуелі, але усе змінилось після зупинки боліду Ісака Хаджара, який втратив чудові очки після старту з третього місця.

Силова установка Ford не витримала навантажень і зламалась на 11 колі. На трасі активували режим віртуального автомобіля безпеки (VSC). До слова, з 22 болідів до фінішу доїхало лише 16. Першим з гонки вибув Оскар Піастрі – австралієць розбився ще до початку заїзду перед колом прогріву.

Також цікаво: Олександр Бондарєв став першим українцем-чемпіоном формульної серії

Стратеги Mercedes вдало використали режим VSC провівши вдалий піт-стоп з переходом на гуму Hard з мінімальною втратою часу. Водночас у Ferrari вирішили проігнорувати цю можливість. Коли на трасі зупинився Cadillac Валттері Боттаса, Леклер та Хемілтон також залишились на трасі й змінили комплекти за звичайних гоночних умов лише на 26 та 29 колах відповідно.

Попри перевагу в шинах, швидкість Mercedes на старіших шинах виявилась достатньою, щоб Рассел та Антонеллі втримались попереду й уникли чергового піт-стопу. Окремо слід відзначити Макса Ферстаппена, який після провалу в кваліфікації й старту з 20 позиції зміг фінішувати шостим. Водночас п’ятим гонку завершив чинний чемпіон Ландо Норріс.

Олівер Берман з команди Haas посів сьоме місце, а 18-річний дебютант Racing Bulls Арвід Ліндблад завершив дебютний вікенд у Формулі-1, фінішувавши восьмим. Габріель Бортолето з Audi, напарник якого по команді Ніко Хюлькенберг не стартував з технічних причин, посів дев'яте місце, випередивши П'єра Гаслі з Alpine, який фінішував десятим. Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться 15 березня в Шанхаї (Китай).