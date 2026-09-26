Джордж Рассел виграв Гран-прі Азербайджану: огляд подій етапу Формули-1

Лідером кваліфікації 15-го етапу чемпіонату став Джордж Рассел. Пілот Mercedes випередив Шарля Леклера аж на 0,837 секунди. Третім кваліфікувався Оскар Піастрі, який відстав від Рассела лише на 0,838 секунди. Четверту позицію посів Ісак Аджар, який повернувся за кермо боліда Red Bull після місячної перерви через травму руки.

Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі провів невдалу кваліфікацію після помилки та розпочав гонку лише з 16-ї позиції. Таким чином, переможець попереднього етапу в Іспанії, що проходив на новій трасі Мадринг, опинився далеко від боротьби за подіум ще до старту.

Старт гонки та боротьба за лідерство

Пелетон розділився навпіл у виборі гуми. Частина пілотів обрала Medium, розраховуючи наприкінці гонки перейти на Soft. Інші зробили ставку на короткий відрізок на Soft із подальшим переходом на Hard. Перше коло та старт гонки минули без серйозних інцидентів. Рассел утримав лідерство, а Шарль Леклер поступився Оскару Піастрі позицією.

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Ландо Норріс, який стартував п'ятим, обійшов Ісака Аджара, хоча згодом гонщик Red Bull повернув втрачену позицію. Макс Ферстаппен уже на другому колі пройшов П'єра Гаслі та Льюїса Хемілтона й піднявся на шосте місце. На четвертому колі Ферстаппен ішов уже п'ятим, а Ісак Аджар піднявся на третю позицію.

Ще через коло нідерландець обійшов Шарля Леклера та став четвертим. Темп Red Bull, схоже, був найвищим у пелетоні. На сьомому колі пілоти команди провели плановий обмін позиціями, оскільки Ферстаппен демонстрував вищу швидкість.

Перші піт-стопи

На дев'ятому колі зупинився болід Ленса Стролла, який на той момент ішов останнім. Водночас на трасі навіть не оголосили режим віртуального автомобіля безпеки, оскільки гонщик Aston Martin зупинився у безпечному місці. До 11-го кола Андреа Кімі Антонеллі поступово почав відігравати позиції та вже йшов 13-м.

Лідер гонки Джордж Рассел створив шестисекундний запас над Оскаром Піастрі. Австралієць випереджав Макса Ферстаппена лише на 1,3 секунди. На 17-му колі Антонеллі вже піднявся на десяту позицію, а Льюїс Хемілтон вийшов на шосте місце. На 22-му колі Фернандо Алонсо заїхав у бокси та зійшов із дистанції.

Аварія Албона та перший автомобіль безпеки

На 30-му колі Ландо Норріс помилився в першому повороті та пропустив П'єра Гаслі й Андреа Кімі Антонеллі, опустившись на дев'яте місце.

Вже на наступному колі сталася аварія Алекса Албона, після чого на трасі з'явився автомобіль безпеки. Гонщики отримали можливість провести так званий "безкоштовний піт-стоп".

Після зупинок група лідерів практично не змінилася, а от Ландо Норріс опустився на десяте місце. Gеревага Рассела над суперниками зійшла нанівець, однак пілот Mercedes все ще мав кращу гуму – він перейшов на Soft, тоді як Піастрі обрав Medium. Макс Ферстаппен також встановив Soft. На 35-му колі автомобіль безпеки заїхав у бокси, а Джордж Рассел дав рестарт гонці.

Подвійна аварія та другий рестарт

Макс Ферстаппен одразу пройшов Оскара Піастрі, але в першому повороті сталася масштабна аварія за участю пілотів Alpine та Ландо Норріса. На трасі вдруге з'явився автомобіль безпеки. Винуватцем аварії став Франко Колапінто, який занадто агресивно пішов на внутрішню траєкторію.

Після інциденту Андреа Кімі Антонеллі піднявся на сьому позицію. Позаду нього розташувалися гонщики Haas – Естебан Окон та Олівер Берман. Арвід Ліндблад вибив напарника, але залишився на десятій позиції. Колапінто заїхав у бокси та зійшов із дистанції. Його напарник П'єр Гаслі також вибув із гонки. Повторний рестарт відбувся на 38-му колі. У пелетоні залишилося 16 болідів.

На 40-му колі Оскар Піастрі під тиском Ісака Аджара пролетів перший поворот і втратив шанси на подіум. У гонку він повернувся лише на 15-й позиції. Для McLaren це був невдалий вікенд, адже Ландо Норріс взагалі вибув з гонки.

До фінішу залишалося десять кіл. Макс Ферстаппен тримався менш ніж за секунду від Джорджа Рассела, але пілот Mercedes продовжував контролювати ситуацію.

Антонеллі відіграв позиції, але подіум залишився недосяжним

На 42-му колі Андреа Кімі Антонеллі почав боротьбу з Льюїсом Хемілтоном за п'яте місце. Вже на 43-му колі італійцю вдалося обігнати пілота Ferrari. Після цього він почав наближатися до Шарля Леклера, але дистанції Гран-прі не вистачило для ще одного обгону. На останньому колі сталася аварія Валтері Боттаса. Макс Ферстаппен впритул наблизився до Джорджа Рассела, однак виконати обгін йому так і не вдалося.

Рассел здобуває восьму перемогу в кар'єрі

Таким чином, Джордж Рассел виграв Гран-прі Азербайджану та здобув восьму перемогу у своїй кар'єрі. Андреа Кімі Антонеллі, попри невдалу кваліфікацію, зберіг лідерство в чемпіонаті. Після цього етапу він має 302 очки, тоді як на рахунку Джорджа Рассела – 236.

Наступний етап Формули-1 відбудеться 4 жовтня. Він називатиметься Гран-прі Бахрейну в Малайзії, адже пройде в Малайзії на трасі Сепанг через військові дії на Близькому Сході.