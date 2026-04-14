Tesla випускає фінальні версії Model S та Model X: ціна вражає

Інформація про фінальну серію з'явилася завдяки Раяну Маккефрі, ведучому подкасту Ride the Lightning, пише Carscoops. Tesla розіслала персональні запрошення лише обмеженому колу клієнтів. Загалом буде випущено лише 350 автомобілів: 250 седанів Model S та 100 кросоверів Model X.

Вартість кожного екземпляра становить рівно 159 420 доларів. Ця сума значно перевищує прайс версій Plaid – націнка складає майже 60 000 доларів. Шанувальники бренду вже помітили, що фінальні цифри ціни є натяком на відомий “мем” Ілона Маска, пов’язаний із культурою канабісу.

Дизайн: гранат та золото

Візуально Signature Edition відсилає до витоків бренду. Обидві моделі отримали унікальне гранатово-червоне забарвлення, натхненне кольором першої Model S. Святковий екстер'єр доповнюють золоті емблеми, а для Model S – 21-дюймові колеса Velarium із золотистими супортами карбоново-керамічних гальм. Для Model X передбачені більші 22-дюймові диски Machina.

Інтер'єр оздоблено білою алькантарою з фірмовим логотипом Signature, кермом з вигнутою ручкою та пам’ятною табличкою на приладовій панелі. Кожен покупець отримає спеціальні брелоки та проєкційні ліхтарі з “картатим” логотипом.

Технічні характеристики та бонуси

Під капотом – жодних сюрпризів: Signature Edition базується на тримоторній архітектурі Plaid. Силова установка видає 760 кВт (1020 к.с.) та вражаючі 1420 Нм крутного моменту. Щоб виправдати значну ціну, Tesla додала пакет Luxe:

Безкоштовний довічний доступ зарядки в мережі Supercharger для власника авто.

Повне автономне керування (FSD): система доступна без додаткових підписок.

Чому Tesla прощається з легендами?

Рішення зупинити виробництво Model S та Model X, прийняте на початку 2026 року, зумовлене стратегічними змінами на заводі у Фремонті. Після того, як останні Signature Edition зійдуть з конвеєра, звільнені потужності переобладнають під складання людиноподібних роботів Tesla.

Закритий захід, присвячений презентації цих фінальних моделей, заплановано на травень. Це остання можливість для колекціонерів додати до свого гаража автомобілі, які фактично визначили розвиток електричної мобільності на наступні десятиліття.