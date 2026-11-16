Бос Geely та Volvo раптово розкрив гірку правду про вживані електромобілі

Як повідомляє профільний ресурс Автомобільні новини Китаю, сенсаційна заява пролунала від Еріка Лі під час Всесвітньої інтернет-конференції в китайському місті Учжень. Голова ради директорів імперії Geely, яка контролює марки Volvo та Lotus, виступив на одній сцені з керівником компанії Nio і заговорив риторикою найзатятіших скептиків електромобілізації.

Сучасні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння можуть без проблем їздити кілька десятиліть, тоді як електрокари мають фундаментальну структурну ваду. Їхній найдорожчий вузол старіє набагато швидше за кузов чи підвіску.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Коли електромобілю виповнюється десять років або він проїжджає 200 тисяч кілометрів, решта машини ще може служити п'ять-шість років, але батарея вже віджила своє, – зазначив Ерік Лі.

За його словами, повна заміна акумуляторного блока у спеціалізованих сервісах мережі CATL обходиться приблизно у 100 тисяч юанів (приблизно 678 567 гривень). Це астрономічна сума, що перетворює ремонт на фінансовий абсурд.

Одноразові авто та обвал цін

Ситуацію погіршують сучасні технології виробництва, зокрема архітектура Cell-to-Pack. У таких конструкціях елементи живлення інтегровані прямо в шасі та герметично запаяні, що робить частковий ремонт неможливим.

Наслідки цього вже відчули на вторинному ринку Китаю, де індустрія розвивається найшвидше. Трирічний електромобіль сьогодні зберігає лише близько 45 відсотків своєї початкової вартості, хоча ще рік тому цей показник тримався на рівні 55 відсотків.

Дилери просто бояться зв'язуватися зі старими електричками. Приблизно чотири з п'яти опитаних китайських автосалонів відмовляються викуповувати машини, яким виповнилося понад п'ять років, саме через ризик раптової смерті батареї.

Керівник Geely попередив, що щільно інтегровані, герметичні конструкції пакетів роблять ремонт елементів після гарантії та повну заміну непомірно дорогими для старих електромобілів. Фото: Geely

Холодний розрахунок замість чесності

Раптове прозріння людини, яка роками агресивно просувала зелений перехід, має цілком прагматичне пояснення. Нещодавно холдинг Geely уклав масштабну угоду з брендом Nio, який спеціалізується на станціях швидкої заміни акумуляторів.

Компанія Еріка Лі інвестувала 640 мільйонів юанів (4,36 млрд грн) у спільне підприємство Nio Power. Тепер бізнесмену потрібно переконати ринок, що класичні вбудовані батареї – це глухий кут, а майбутнє за системами оренди та швидкої заміни, на яких він планує заробляти.

Нагадаємо, раніше ми писали про дослідження компанії PwC, згідно з яким епоха домінування класичних авто стрімко добігає кінця. Аналітики прогнозують, що вже до 2030 року частка машин із традиційними двигунами на світових конвеєрах впаде до 41 відсотка.

Водночас європейські чиновники намагаються захистити свій ринок у перехідний період. Як уже повідомлялося на нашому сайті, ЄС та Велика Британія планують відкласти введення нових мит на електромобілі, щоб дати місцевим виробникам час на розбудову власних заводів з випуску акумуляторів.