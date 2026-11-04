Екранів у салоні вже замало: Mercedes-Benz перетворює вікна та лобове скло на дисплеї

Як повідомляє Mercedes-Benz, компанія відзначає 140-річчя інновацій демонстрацією розробок, які вже незабаром з'являться на серійних машинах. Йдеться про абсолютно новий підхід до відображення інформації та управління високовольтними системами електрокарів.

"Майбутнє мобільності створюється не обіцянками, а точністю та перевіреною інженерною майстерністю", – Іда Вольф, віцепрезидентка з розробки інновацій Mercedes-Benz. Вона підкреслила, що ці рішення принесуть реальну користь у повсякденному житті водіїв.

Розумне скло замість звичайних вікон

Інженери бренду вирішили перетворити звичайні автомобільні вікна на засоби комунікації. У скло інтегрують спеціальні LED-елементи, які за потреби можуть виводити попереджувальні знаки, символи безпеки або інформацію про затори прямо на заднє вікно. Коли система неактивна, ці діоди залишаються абсолютно непомітними й не псують дизайн машини.

Для великих площ використовуватимуть Mini LED, щоб показувати стоп-сигнали чи попередження водіям позаду, а для складної анімації на менших ділянках застосують Micro LED з високою роздільною здатністю.

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Голографічний дисплей на лобовому склі

Відмова від традиційних екранів на користь голографічної проєкції. Спеціальний проєктор на панелі приладів виводить зображення на лобове скло, у яке вбудована прозора плівка з голографічними оптичними елементами. Ця технологія концентрує світло так, що картинка залишається яскравою навіть під прямим сонцем. Найцікавіше те, що зображення бачить лише той, кому воно призначене: водій не зможе підглядати за фільмом пасажира, і навпаки.

Революція у зарядці електрокарів

Для майбутніх електричних моделей німці розробили інноваційний Power Converter. Це система програмованих мікроперетворювачів, яка контролює потоки енергії окремих осередків батареї та видає стабільні 800 вольт незалежно від рівня заряду чи зношеності акумулятора.

Поточне покоління цієї системи вже видає до 3 кВт потужності та підтримує двоспрямовану зарядку, наприклад, для живлення будинку від авто. Такий підхід дозволить зробити батареї компактнішими, а запас ходу – суттєво більшим.

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