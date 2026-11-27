Офіційний пресреліз Volkswagen повідомляє, що публічний дебют новинки відбудеться на моторшоу в Ессені, яке триватиме з 27 листопада по 6 грудня 2026 року. Автомобіль створили на честь 50-річного ювілею першого покоління легендарного хот-хетча, з якого почалася історія найуспішнішої лінійки компактних спорткарів.

Limited-edition model: світова прем'єра Golf GTI 1976

Виробництво ексклюзивної серії стартує у Вольфсбурзі, а перші машини доїдуть до європейських клієнтів уже в першому кварталі 2027 року. Кожен власник отримає унікальний автомобіль, адже в салоні встановлять спеціальну табличку з написом "ONE OF 1976", що підкреслює колекційну цінність моделі.

Обмежений тираж та потужність

Під капотом ховається серйозний аргумент – турбомотор видає 325 кінських сил та 380 Нм крутного моменту. Завдяки таким показникам новинка зрівнялася за потужністю з версією EDITION 50 і виявилася на 24 сили міцнішою за актуальний Clubsport.

Механіка замість автомата

Найголовніша відмінність цієї версії полягає в трансмісії. Вперше з моменту весняного дебюту оновленого покоління, спецверсія пропонується виключно з шестиступеневою механічною коробкою передач.

"Ми виконуємо бажання багатьох фанатів знову керувати чистим, потужним автомобілем на ручці", – зазначили у Volkswagen.

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Екстер'єр та інтер'єр 1976 року

Ззовні впізнати ювіляра дуже просто: передній спліттер прикрашає додаткова червона лінія та напис "GTI 1976". Дзеркала отримали чорні глянцеві накладки та функцію проєкції логотипа на асфальт, а фірмові шильдики навмисно затемнили для агресивнішого вигляду.

У салоні водія зустрічає справжня ностальгія – важіль коробки передач виконаний у формі м'яча для гольфу. Спортивні сидіння обшили новою тканиною, додали червоні паски безпеки, а багатофункціональне кермо оздобили преміальною мікрофіброю ArtVelours.

Шасі та пакет GTI Performance

Уже в базі машина має адаптивну підвіску DCC, прогресивне кермове управління та електронне блокування переднього диференціала від версії Clubsport. Інженери також додали спеціальний їздовий профіль, який ідеально налаштований для підкорення Північної петлі Нюрбургринга.

Для тих, кому цього замало, пропонують опціональний пакет Performance. Він включає полегшену вихлопну систему R-Performance з титановими патрубками, 19-дюймові ковані диски Warmenau та серйозно перероблену ходову частину.

Підвіску занизили ще на п'ять міліметрів, встановили жорсткіші кріплення амортизаторів та змінили кути розвалу коліс. Завдяки зменшенню непідресорених мас автомобіль отримав феноменальний зачіп та гостріші реакції на кермо.

Родина GTI

За пів століття Volkswagen продав понад 2,5 мільйона заряджених хетчбеків по всьому світу. Сьогодні ця абревіатура стала справжнім глобальним брендом, який об'єднує як класичні бензинові моделі, так і нові електричні концепти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на цьому ж автосалоні в Ессені німці розсекретили шалений концепт ID. Polo GTI Clubsport. Цей електричний трековий монстр отримав мотор на 367 кінських сил та розганяється до сотні всього за 4,7 секунди.