Ексклюзив від BMW: унікальний M3 з ананасами в салоні присвятили легенді автоспорту

Як повідомляє видання Motor1, незвичну новинку несподівано показали не на традиційному автосалоні, а на виставці мотоциклів EICMA 2026. Машина зайняла почесне місце на стенді BMW Motorrad, і цей вибір локації став своєрідним сюрпризом для публіки. Над зовнішністю унікального спорткара працювала італійська студія дизайну BorromeoDeSilva.

Технічну частину інженери залишили без змін, тому під капотом це стандартний сучасний M3, а всі доопрацювання стосуються виключно косметики та інтер'єру. Кузов автомобіля отримав сучасну інтерпретацію класичних гоночних кольорів BMW M – синього, фіолетового та червоного.

Головною фішкою графіки став ананас, який був особистим символом удачі Дзанарді, але його зобразили не як звичайну наліпку, а органічно вписали у фірмовий стиль бренду.

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Особливий салон та спадщина

Всередині машини дизайнери використали антрацитову оббивку Alcantara з лазерною перфорацією на сидіннях. Крізь ці отвори проглядається основа, яка плавно змінює колір від синього до червоного, а на підголівниках та підлокітнику красується червона вишивка у формі ананаса.

Колірний баланс кабіни є тонким натяком на культову модель BMW M3 E30 Sport Evolution. Майстри не стали сліпо копіювати ретро-стиль, а перенесли гоночну спадщину в сучасні матеріали, створивши повністю готовий до поїздок автомобіль.

"Описувати значення Алекса для компанії та всіх, хто ділив з ним цей шлях, вкрай складно, адже пам'ять про нього залишається надзвичайно живою", – Серджіо Солеро, президент BMW Italy. Він додав, що зв'язок гонщика з брендом вийшов далеко за межі треку і переріс у важливі соціальні ініціативи.

Чим відомий Алекс Дзанарді?