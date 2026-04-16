Експансія без кілець: AUDI готує спортивний лімузин для Китаю на фоні падіння продажів

Виконавчий директор партнерства Audi та SAIC Фермін Сонейра офіційно підтвердив, що третя модель бренду вже знаходиться в розробці, повідомляє Carscoops. Новинка приєднається до вже представленого електричного купе-кросовера E5 Sportback та повнорозмірного позашляховика E7X.

Хоча технічні деталі тримають у таємниці, Сонейра описав майбутній автомобіль як “спортивний лімузин”, орієнтований на верхній сегмент ринку. Це свідчить про намір бренду закріпитися в ніші люксових седанів, де традиційно сильні позиції займають як німецькі, так і нові китайські гравці.

Падіння попиту та цінові війни

Попри успішний старт, справи у нового суббренду йдуть не так, як очікувалось. Після того, як на першу модель E5 Sportback було отримано близько 10 000 попередніх замовлень, темпи продажів сповільнилися. З січня поточного року було реалізовано лише близько 6 500 одиниць.

Основними причинами падіння інтересу називають скасування державних субсидій у Китаї та надвисоку конкуренцію. Щоб втримати частку ринку, бренд був змушений піти на непопулярний крок – зниження цін. Знижка на деякі комплектації вже сягнула 3 700 євро.

Конкуренція у вищому сегменті: E7X проти китайських гігантів

Цього кварталу розпочнуться поставки флагманського позашляховика E7X, проте йому пророкують важку боротьбу. У сегменті ультрарозкішних електрокарів AUDI доведеться змагатися з такими брендами, як Zeekr, Xiaomi та Li Auto. Технічно E7X виглядає солідно:

Базова версія: задній привід, потужність 402 к.с. (300 кВт).

Флагманська версія: два двигуни, повний привід, сумарна потужність 671 к.с. (500 кВт).

Паралельно з цим в Китаї через інше спільне підприємство з FAW запускається седан A6L e-tron. Він базується на платформі PPE (Premium Platform Electric) з 800-вольтовою технологією.

Така стратегія “двох фронтів” підкреслює, що для Audi критично важливо утримати китайського споживача, навіть якщо для цього доводиться жертвувати впізнаваними атрибутами бренду, як-от знамениті чотири кільця.