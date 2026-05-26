Хто закупив 500 нових єврофур Mercedes-Benz

Масштабна модернізація рухомого складу дає перевізнику карт-бланш: нова техніка та ще й у такій кількості мінімізує простої через фізичний знос деталей, систем та агрегатів. Усі вантажівки працюватимуть на "хлібних" європейських магістралях, де Transtira активно розширює свою присутність.

Про масштабне поповнення портфеля замовлень йдеться у релізі Daimler Truck на його офіційному сайті. У Mercedes-Benz Trucks зазначають, що йдеться про одне з найбільших замовлень у регіоні.

Читайте також За мільйоном вантажівок та автобусів Mercedes-Benz слідкують дистанційно

Чому обрали Actros L ProCabin

Ключовими факторами для перевізника стали економічність, прогнозована вартість експлуатації, цифрові сервіси та комфорт водіїв. Саме ці критерії сьогодні дедалі більше впливають на вибір техніки у міжнародних автопарках.

Новий Actros L ProCabin отримав покращену аеродинаміку. Передню частину кабіни подовжили на 80 мм, оптимізували повітряні потоки та зменшили зазори між кузовними панелями. У Mercedes-Benz стверджують, що це дозволяє знизити витрату пального до 3% у порівнянні з попередніми версіями.

Потужний дизель та цифрові системи

Тягачі оснащуються дизельним двигуном OM 471 третього покоління. Силовий агрегат орієнтований на економічну роботу в далекомагістральних перевезеннях та зменшення загальної вартості володіння.

Transtira уже розпочала отримувати вантажівки Actros L ProCabin. Фото: Daimler Truck

Водночас Transtira активно використовуватиме цифрові сервіси My TruckPoint та Fleetboard Uptime. Вони дозволяють контролювати технічний стан автомобілів, планувати сервісне обслуговування та мінімізувати простої техніки.

Комфорт і безпека для водіїв

У Mercedes-Benz окремо акцентують на покращенні умов праці водіїв. Actros L ProCabin отримав нові сидіння, модернізовані спальники з комфортними матрацами, додаткові USB-C порти та оновлену систему керування функціями кабіни.

Читайте також Mercedes-Benz розпочав виробництво дизельного Actros L, який виглядає як електричний

Також тягачі оснащені сучасними системами допомоги водієві, серед яких Active Brake Assist 6 Plus та Active Sideguard Assist 2. Для оптимізації витрати пального використовується система Predictive

Powertrain Control, яка аналізує рельєф дороги та допомагає обирати оптимальний режим руху.

TRANSTIRA продовжує залишатися одним із найбільших міжнародних перевізників Балтії та робить ставку виключно на техніку Mercedes-Benz для свого магістрального автопарку.