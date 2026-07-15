Експерти протестували Tesla Model Y протягом 140 000 кілометрів: які недоліки вони виявили

З осені 2022 року Tesla Model Y була одним із найбільш використовуваних автівок у тестовому парку ADAC, виконуючи роль міжміського експреса. Реальний запас ходу кросовера залежно від стилю водіння та погодних умов стабільно становив від 300 до 400 кілометрів.

Варто зазначити, що значний пробіг у 140 000 кілометрів було пройдено навіть попри те, що на позначці 43 000 кілометрів електромобіль потрапив у ДТП не з вини випробувачів – інша автівка суттєво пошкодила праве крило та бампер на парковці. Ремонтні роботи на сервісі тривали близько шести тижнів.

Експерти зазначили, що величезною перевагою Model Y є повна інтеграція фірмових швидких зарядок Supercharger у навігаційну систему. Процес підключення максимально спрощений, адже автомобіль ідентифікується на станції автоматично. Це позбавляє водія необхідності використовувати спеціальні картки чи мобільні застосунки.

Надійність, обслуговування та хронологія дефектів

Загалом кросовер зарекомендував себе як надійний супутник, проте без дрібних несправностей не обійшлося. Незвичною особливістю для багатьох водіїв є те, що комунікація із брендом Tesla відбувається виключно в цифровому форматі через мобільний застосунок.

Він дозволяє узгоджувати візити на сервіс та з'ясовувати питання в чаті, хоча іноді користувачам ADAC бракувало звичайного телефонного спілкування з живим консультантом. Нижче наведено детальну хронологію виявлених дефектів та сервісних робіт під час тесту:

246 кілометрів пробігу: тріснуло скло у дверцятах водія (замінено по гарантії);

5 860 км: тріщина на лобовому склі (проведено заміну);

43 000 км: відновлення кузова після ДТП за рахунок страхової компанії;

55 580 км: вихід із ладу обох фірмових ключів-карток (замінені на нові);

63 000 км: повторне утворення тріщини на лобовому склі (заміна);

78 293 км: плановий огляд перед закінченням гарантії (вартість 102 євро), у межах якого безкоштовно замінили задні опори коліс та передні поперечні важелі підвіски;

90 000 км: пошкодження лобового скла від удару каменем (усунено);

92 527 км: перше повноцінне технічне обслуговування із заміною фільтра салону, щіток склоочисника та перевіркою гальмівної рідини (рахунок склав 323 євро);

99 000 км: поломка датчика тиску в шинах (заміна за 100 євро);

99 000 – 130 000 км: перекіс кришки багажного відділення (виконано регулювання);

135 000 кілометрів: чергова поява тріщини на лобовому склі та його заміна.

Плюси та мінуси щоденної експлуатації

Випробувачі високо оцінили просторий салон, об'єм багажника та чудову динаміку повнопривідного електричного шасі. Електромобіль впевнено прискорюється в будь-якому діапазоні швидкостей аж до позначки понад 200 км/год, тоді як більшість конкурентів мають жорстке електронне обмеження швидкості на значно нижчих показниках.

Середній показник споживання енергії за бортовим комп'ютером становив 21,2 кВт-год на 100 кілометрів пробігу, що є відмінним результатом з огляду на регулярний рух швидкісними автомагістралями. Водночас жорстка підвіска та великі габарити викликали критику під час маневрування на тісних парковках і в багаторівневих гаражах. Додатковою проблемою є конструкція колісних дисків, які дещо виступають за межі шин, через що вони регулярно зазнають косметичних пошкоджень об бордюри.

Окреме невдоволення викликала ергономіка салону. Висувні дверні ручки виявилися незручними в щоденному використанні, а повна відсутність фізичних кнопок змушує водія відволікатися на центральний екран для налаштування базових функцій. Окрім кнопок склопідйомників, аварійної сигналізації на стелі та двох джойстиків на кермі, у салоні немає жодних аналогових органів керування, як і традиційної панелі приладів чи проекційного дисплея.

Нарікання на роботу системи автопілота

Найбільш критичні відгуки експертів ADAC стосувалися фірмових електронних асистентів та системи Autopilot, назва якої обіцяє більше, ніж вона здатна виконати на практиці. За розширений пакет допомоги водієві покупцям пропонують доплатити 3800 євро, а за повний комплекс автоматичного водіння з функцією розпізнавання світлофорів – 7500 євро.

На практиці робота цих систем виявилася сирою та нестабільною. Система автоматичної зміни смуги руху діє надто повільно і часто перериває маневр у щільному потоці автомобілів. Хоча регулярні оновлення програмного забезпечення суттєво зменшили кількість безпідставних різких гальмувань, натомість з'явилася проблема так званих превентивних гальмувань через страх.

Електромобіль надто гостро реагує на абсолютно безпечні дорожні обставини: наприклад, пригальмовує під час зустрічного роз'їзду на міських вулицях або коли автомобіль у сусідній лівій смузі здійснює швидке випередження. Крім того, після великого оновлення софту наприкінці 2023 року камера в салоні почала жорстко контролювати напрямок погляду водія.

Якщо людина надто довго дивиться на центральний монітор або в бічне вікно, система виносить попередження. Після отримання п'яти таких зауважень функція автоматичного керування повністю блокується для користувача на цілий тиждень.

Стан батареї та зниження потужності зарядки після 140 000 км

Стан акумулятора протягом усього тесту регулярно контролювали за допомогою сертифікованого сервісу Aviloo. На пробігу 100 000 кілометрів показник залиттшкової ємності батареї (State of Health або SoH) перебував на рівні 91–92%, що вкладалося в межі норми. Проте на позначці 140 000 кілометрів деградація прискорилася, і SoH знизився до 86 відсотків.

Для порівняння, тестовий VW ID.3 з автопарку ADAC на пробігу 220 000 кілометрів зберіг ємність батареї на рівні 89%. Попри відставання від німецького конкурента, показник Tesla не є критичним і повністю відповідає умовам заводської гарантії, яка гарантує збереження щонайменше 70 процентів ємності на пробігу до 192 000 кілометрів. Поряд із поступовою деградацією елементів було зафіксовано погіршення швидкісних характеристик зарядного процесу на публічних станціях:

На початку випробувань пікова потужність зарядки Tesla Model Y на фірмових Supercharger сягала 257 кВт при низькому рівні заряду (близько 5%).

На фініші тесту під час численних спроб зафіксовано, що максимальна швидкість заряджання більше не перевищує 200 кВт.

Якщо спочатку за 30 хвилин підключення до термінала ADAC батарея встигала прийняти 55,7 кВт-год енергії (додаткові 295 кілометрів ходу), то тепер за цей самий час акумулятор приймав лише 48,4 кВт-год, що забезпечує близько 256 кілометрів пробігу. Швидкість швидкої зарядки погіршилася приблизно на 13%.

Попри виявлене зниження ефективності зарядного процесу, водії-випробувачі зазначили, що в реальних умовах поїздок ця різниця майже непомітна, а Tesla Model Y залишається одним із найкращих і найбільш пристосованих електромобілів для подорожей на великі відстані.