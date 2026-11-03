Екстремальна аварія на 500 км/год: гіперкар BYD за 3 мільйони доларів розірвало на треку

Як повідомляє видання Motor1 із посиланням на китайські соцмережі, аварія сталася на закритому випробувальному полігоні. Автомобіль раптово втратив керування та на величезній швидкості влетів у відбійник, внаслідок чого задню вісь відірвало від кузова повністю.

Попри жахливі наслідки удару та понівечені передню й задню частини авто, капсула салону залишилася неушкодженою. Тест-пілот зміг самостійно вибратися з уламків без серйозних травм, а загоряння батареї не відбулося.

Такий рівень безпеки забезпечила спеціальна конструкція пасажирського відсіку. Інженери BYD використали надміцну карбонову капсулу, яка гарантує високу жорсткість на кручення та захищає екіпаж навіть у найжорсткіших ДТП.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рекордні амбіції та шалена потужність

Нагадаємо, що Yangwang U9 Xtreme – це трекова версія флагманського суперкара бренду. Машина оснащена чотирма електромоторами, які сумарно видають 2977 кінських сил, та живиться від 80-кіловатної батареї з архітектурою на 1200 вольтів.

Завдяки платформі e4 електроніка незалежно керує крутним моментом на кожному колесі. У поєднанні з гоночними шинами-напівсліками та переналаштованою підвіскою DiSus-X, цей монстр створений для екстремальних перевантажень у поворотах.

У вересні 2025 року цей електромобіль уже розігнався до 496,22 км/год, ставши найшвидшим серійним електрокаром на планеті. Компанія планувала найближчим часом провести заїзди в ОАЕ, щоб остаточно пробити бар'єр у 500 км/год, проте тепер ці плани можуть відкласти.

Розширення люксової лінійки