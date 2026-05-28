Elbit Systems робить ставку на військові НРК: досвід війни в Україні спонукав до конкрентних дій

Саме сучасні воєнні виклики спонукали до змін у списку відомих розробників інтелектуальних систем. Elbit Systems через свій підрозділ FUSE викупила 100% акцій ізраїльського розробника Blue White Robotics (Bluewhite). Його головна спеціалізація була саме системах автономного керування позашляховою технікою.

У центрі угоди – підготовка технологічної бази для створення безпілотних військових машин нового покоління. Про це йдеться у публікації bluewhite.ai та на ФБ-сторінці Elbit Systems.

"Придбавши Bluewhite, Elbit не просто купує нову модель безпілотного наземного транспортного засобу (UGV), вона отримують "мозок" та людей, які стоять за ним, яких можна інтегрувати в весь їхній величезний портфель наземних систем, – йдеться у релізі на сторінці bluewhite.ai

Викуплено не бренд, а його мозок та напрацювання



Bluewhite розробила комплект Pathfinder, що дозволяє переобладнати звичайний транспорт у роботизовану платформу, а також систему Compass для дистанційного керування та координації цілих парків автономної техніки.

Компанія вже накопичила понад 100 тисяч годин автономної роботи на цивільних і оборонних платформах. Її рішення створювалися для роботи в умовах бездоріжжя – на фермах, пересіченій місцевості та складних маршрутах, що робить технології придатними для військового використання.

Саме такі системи сьогодні розглядаються як основа для логістичних НРК, машин забезпечення, патрульних платформ і роботизованих транспортних засобів для роботи поблизу лінії фронту.

Перші напрацювання Bluewhite в армійській тематиці є, але після злиття з Elbit Systems ця робота має прискоритися та розширится. Фото: Elbit Systems

Що спонукало до рішучих дій

В Elbit Systems прямо заявляють, що сучасні конфлікти, зокрема війна в Україні, прискорили попит на дешеві, масштабовані та замінювані роботизовані системи.

Після масового застосування БПЛА армії дедалі більше уваги приділяють наземним роботам, здатним перевозити боєприпаси, евакуйовувати вантажі, вести розвідку або діяти як мобільні ретранслятори зв’язку.

Тестування НРКЕ BLR MK2, який може стати базовим для різних модифікацій роботизованих комплексів. Фото: Elbit Systems

FUSE уже працює над інтеграцією повітряних, наземних і внутрішніх роботизованих систем в єдину цифрову екосистему управління.

Тепер адаптація під армійські НРК

Поглинання Bluewhite має пришвидшити створення комплексних НРК на базі штучного інтелекту та зміцнити позиції ізраїльського ОПК на глобальному ринку автономних військових платформ.

Досвід робототехніки в сегменті аграрних спецмашин вже чималий та результативний (див. відео внизу). Його лише потрібно адаптувати під специфіку операційних завдань армійських підрозділів.