Електрокари захопили 98% ринку Норвегії, тоді як в Україні продажі нових авто на батарейках різко обвалилися

Як повідомляє autoconsulting.ua з посиланням на асоціацію ACEA, загальна частка електрокарів у Європі за період із січня по вересень поточного року сягнула 24,1%. При цьому загальноєвропейський попит на такі машини зріс більш ніж на 40%, що свідчить про незворотність відмови від традиційних двигунів внутрішнього згоряння.

Абсолютним феноменом залишається Норвегія, де машини з ДВЗ фактично зникли з автосалонів. Із 115,2 тисячі зареєстрованих за цей час нових легковиків аж 112,8 тисячі виявилися повністю електричними, що становить неймовірні 97,9% від загального обсягу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Північна Європа загалом формує найпотужніший осередок відмови від пального. Друге місце впевнено тримає Данія з результатом 81,7%, далі йдуть Фінляндія та Ісландія, які балансують на межі 50%.

Великі європейські ринки також показують солідні темпи, доводячи, що батарейні авто перестали бути суто скандинавською історією. Наприклад, у Франції частка BEV становить 31,4%, у Німеччині – 27,2%, а в Нідерландах перевалила за 41%.

Чому український ринок пішов у круте піке

На тлі європейського буму вітчизняна статистика виглядає відверто сумно. За дев’ять місяців 2026 року українці купили лише 4049 нових електромобілів, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив понад 12 тисяч одиниць.

Таке падіння на 66,4% відбулося виключно через зміни в українському законодавстві та податковому режимі. Цікаво, що загальний ринок нових легковиків в Україні просів лише на 9,5%, тобто обвалився саме електричний сегмент, частка якого скоротилася з 22,2% до скромних 8,3%.

З такими цифрами ми опинилися в одній компанії з Італією, Румунією та Литвою, де частка електрокарів також коливається в межах 8%. Ще гірша ситуація спостерігається у Польщі та Хорватії, які демонструють 5,2% та 4,2% відповідно.

Варто нагадати, що наприкінці минулого року в Україні фіксували справжній бум продажів нових електрокарів, коли їхня частка наближалася до 50%. Крім того, наведена статистика ACEA не враховує величезний потік вживаних батарейних авто, які українці продовжують активно імпортувати з-за кордону.