Електромобіль 1903 року та ще сім раритетів: у Великій Британії знайшли унікальну колекцію авто

Колекцію виставить на продаж Bonhams на аукціоні Golden Age of Motoring, який відбудеться 30 жовтня у Лондоні перед стартом традиційного London to Brighton Veteran Car Run. За даними аукціонного дому, сім машин із Somerset Hoard багато десятиліть залишалися в одній родині та не використовувалися приблизно з 1939 року.

Колекцію зібрали ще до війни

Назва Somerset Hoard походить від англійського графства Сомерсет, де автомобілі провели більшу частину свого життя. Колекцію сформували у 1930-х роках, після чого вона переходила від одного покоління родини до іншого, але самі машини залишалися майже без руху.

Для світу класичних авто така знахідка особливо цікава тим, що йдеться не про реставровані музейні експонати, а про справжні "капсули часу", які зберегли багато оригінальних деталей. Саме такі автомобілі часто найбільше цікавлять колекціонерів, адже навіть ідеальна реставрація не завжди може відтворити всі особливості машини, яка просто пережила десятиліття у первісному вигляді.

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Auto24 уже розповідав про подібну гаражну знахідку у США, де українці натрапили на колекцію Mercedes, Jaguar і Porsche, що роками стояли без руху. У випадку Somerset Hoard різниця лише в масштабі часу: тут наймолодшому автомобілю понад 110 років.

Наймолодший автомобіль у колекції випущений у 1913 році

Найновішою машиною в Somerset Hoard є Belsize 10/12HP Open Tourer 1913 року. За сучасними мірками його навряд чи взагалі назвали б автомобілем у звичному сенсі, але на початку ХХ століття це була цілком серйозна чотирициліндрова модель.

Машина зберегла оригінальну табличку виробника, карбюратор, номерний знак та елементи тенту, а Bonhams оцінює її у 10-15 тисяч фунтів.

Це ще раз показує, що вартість старого автомобіля залежить не лише від віку. Іноді рідкісна конструкція, документована історія або ступінь оригінальності можуть бути важливішими за сам рік випуску. Auto24 раніше писав про те, які ретроавтомобілі особливо цінують колекціонери.

Серед машин є електромобіль 1903 року

Найцікавішим для сучасного читача може виявитися Baker Electric Two-Seat Runabout приблизно 1903 року, адже це повноцінний електромобіль, створений більш ніж 120 років тому.

Baker Motor Vehicle Company з Клівленда була одним із ранніх виробників електричних машин у США. Екземпляр із Somerset Hoard виготовили саме для британського ринку, тому він має праве розташування керування. На автомобілі збереглися оригінальний електродвигун, фара та навіть електричний дзвінок під підніжкою. Bonhams оцінює машину у 35-45 тисяч фунтів.

Його історія теж незвичайна. Спочатку автомобіль мав номер Y 311, у 1915 році його перереєстрували як Y 3907, а документи вказують, що машина побувала у Шотландії, після чого повернулася на південь Англії.

Один із найрідкісніших - Progress 1902 року

Ще один автомобіль із колекції - Progress 9HP Two-Seat Open Tourer приблизно 1902 року. Марка Progress Motor Co. із Ковентрі проіснувала недовго, тому такі машини сьогодні трапляються вкрай рідко.

Автомобіль має двигун De Dion Bouton №10258 і відкритий двомісний кузов із задньою платформою. Bonhams виставляє його як автомобіль під реставрацію та оцінює у 35-45 тисяч фунтів.

Подібні знахідки особливо цікаві ще й тим, що відновлення такого автомобіля може виявитися складнішим за саму покупку. Auto24 окремо розповідав, що робити з машиною, яку знайшли у старому гаражі, і чому повна реставрація далеко не завжди є економічно вигідною.

Rover зберіг кермові троси майже столітньої давності

У колекції є й Rover 8HP приблизно 1905 року, який Bonhams оцінює у 25-35 тисяч фунтів.

Ця машина цікава конструкцією, що для початку ХХ століття виглядала досить незвично. Автомобіль має сталевий тросовий привід кермового механізму, оригінальні Bowden-троси для органів керування на кермі, два основні та два додаткові сидіння.

Ще одна цікава деталь - різні колеса: спереду встановлені дротяні спиці, а ззаду дерев'яні, які свого часу пропонувалися як опція. Саме такі дрібниці й роблять автомобілі цього періоду особливо цінними для істориків техніки.

Humber 1905 року досі має заводський радіатор

Humber (Coventry) 8/10HP Two-Seat Open Tourer 1905 року оцінений у 20-30 тисяч фунтів. На ньому збереглися оригінальна табличка виробника, емальований знак Humber на радіаторі та система подвійного запалювання. Цей Humber, шасі №C355, свого часу отримав номер YD 5598, виданий у Сомерсеті в 1932 році, який замінив ранню реєстрацію з Ліверпуля.

Саме Humber вважають автомобілем із колекції, який використовували найдовше перед тим, як машини остаточно поставили на зберігання.

Swift має ручку запуску ззаду

Swift приблизно 1903 року виглядає незвично навіть на фоні інших машин того періоду. Автомобіль має двомісний кузов із додатковим знімним заднім сидінням, який виготовила компанія Hollick & Pratt із Ковентрі.

Під кузовом встановлений 6-сильний двигун De Dion Bouton, а конструкція трансмісії настільки незвичайна, що навіть ручка запуску двигуна знаходиться ззаду. Bonhams оцінює автомобіль у 35-45 тисяч фунтів.

Найдорожчим у "скарбі" може стати Darracq

Найвищу оцінку серед семи автомобілів отримав Darracq 12HP Twin-Cylinder приблизно 1903 року з чотиримісним кузовом Rear-Entrance Tonneau.

Автомобіль зберіг оригінальний лондонський номер A 3367 та двоциліндровий двигун №3231. За нього очікують отримати 55-75 тисяч фунтів.

При цьому найдорожчим автомобілем усього аукціону стане інший Darracq, який до Somerset Hoard не належить. Darracq 10HP Twin-Cylinder Swing-Seat Tonneau 1904 року оцінений уже у 150-200 тисяч фунтів. На тому ж аукціоні продадуть Brasier 12/18HP Tourer 1910 року з оцінкою 40-60 тисяч фунтів.

За сім машин можуть заплатити майже 300 тисяч фунтів

Якщо скласти нижні та верхні оцінки всіх семи автомобілів Somerset Hoard, загальна очікувана вартість колекції становить приблизно 215-290 тисяч фунтів. Фактична ціна може виявитися як нижчою, так і значно вищою, адже для настільки незвичайних лотів багато залежить від того, скільки колекціонерів захочуть поборотися за конкретну машину.

Сам аукціон Golden Age of Motoring традиційно проводять напередодні London to Brighton Veteran Car Run, і значна частина машин на торгах настільки стара, що має право брати участь у цьому знаменитому пробігу для автомобілів початку ХХ століття. Торги пройдуть 30 жовтня в лондонському офісі Bonhams на New Bond Street.

Історії про автомобілі, які десятиліттями стояли в гаражах, трапляються регулярно, але сім машин віком понад століття, що залишалися разом із довоєнних часів, - випадок справді винятковий. В Україні теж знаходили цілі скупчення старовинної техніки: Auto24, наприклад, розповідав про колекцію ретроавтомобілів у Хмельницькому, хоча там йшлося вже про значно молодші машини 1950-1970-х років.