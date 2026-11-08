Електромобіль може проїхати 100 кілометрів за 39 чи 400 гривень: у чому різниця

Такі розрахунки зробив Інститут досліджень авторинку. Для порівняння взяли електромобіль, у якого лічильник зарядного обладнання нараховує 18 кВт·год на кожні 100 км. У цю цифру вже входять втрати під час заряджання, тобто саме за ці 18 кВт·год платить власник.

Вдома вночі - 39 гривень на 100 км

Найдешевший сценарій доступний власникам житла з двозонним лічильником.

Звичайний побутовий тариф становить 4,32 грн за кВт·год, але з 23:00 до 07:00 для двозонного обліку застосовується коефіцієнт 0,5. Тобто нічна кіловат-година коштує 2,16 грн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо на 100 км автомобіль бере з мережі 18 кВт·год, нічна зарядка обходиться приблизно у 38,9 грн. Фактично це менше 40 копійок за кілометр.

Auto24 уже порівнював актуальну вартість 100 км на бензині, дизелі, LPG та електриці. Домашня зарядка і тоді виявилася найдешевшим способом отримати енергію для автомобіля.

За звичайним домашнім тарифом - уже 78 гривень

Якщо двозонного лічильника немає або автомобіль заряджається вдень, ті самі 18 кВт·год коштуватимуть приблизно 77,8 грн.

Це вдвічі дорожче за нічний тариф, але все одно у кілька разів дешевше за комерційні зарядні станції.

Саме тому наявність власної розетки або Wallbox часто впливає на економіку електромобіля сильніше, ніж різниця у споживанні між двома моделями.

Публічна AC-зарядка - близько 360 гривень

На публічних зарядних станціях ситуація зовсім інша. За даними EVBOOST станом на 3 листопада 2026 року, медіанна ціна AC-заряджання становила 19,99 грн за кВт·год. При витраті 18 кВт·год на 100 км це приблизно 360 грн.

Тобто повільна публічна зарядка в типовому випадку приблизно у 4,6 раза дорожча за домашню за звичайним тарифом і більш ніж у дев'ять разів дорожча за нічну.

Швидка DC - приблизно 396 гривень

Для швидких DC-станцій потужністю від 40 кВт медіанна ціна у вибірці становила 21,99 грн за кВт·год.

Ті самі 18 кВт·год обходяться приблизно у 396 грн.

Цікаво, що різниця між типовою публічною AC та DC-зарядкою не така вже велика - лише близько 36 грн на кожні 100 км.

Набагато важливіша межа проходить між домашньою та комерційною електроенергією.

Auto24 аналізував тарифи українських зарядних мереж у жовтні 2026 року. Уже тоді середня ціна публічного DC трималася вище 21 грн за кВт·год, а тарифи навіть усередині однієї мережі могли відрізнятися дуже суттєво.

Одна зарядна мережа ще не означає одну ціну

Саме тут ховається ще один важливий нюанс. Водій може користуватися одним застосунком і однією мережею, але платити за електроенергію зовсім різні суми залежно від конкретної станції.

Наприклад, у мережі Toka ціни DC у дослідженій вибірці коливалися від 14,99 до 39,99 грн за кВт·год.

За витрати 18 кВт·год це означає приблизно від 270 до 720 грн за ті самі 100 км.

Тому звичка "я завжди заряджаюся у цій мережі" ще не дає відповіді, скільки коштуватиме конкретна поїздка. Перед підключенням варто перевіряти тариф саме вибраного конектора.

100 км на швидкій зарядці можуть коштувати й понад 700 гривень

У всій вибірці EVBOOST ціни DC 40+ коливалися від 11,99 до 39,99 грн за кВт·год.

Тому для автомобіля з оплаченою витратою 18 кВт·год на 100 км мінімальний розрахунковий результат становив приблизно 216 грн, а максимальний - майже 720 грн. На публічному AC діапазон теж величезний: приблизно від 126 до 666 грн за 100 км.

Таким чином, двоє власників однакових електромобілів можуть мати зовсім різні витрати просто через те, якими зарядними станціями вони користуються.

А скільки коштує звичайна зарядна сесія

Ще зрозуміліше різниця виглядає не на 100 км, а в чеку після заряджання. Припустимо, станція відпустила 40 кВт·год. За медіанною ціною публічного AC це приблизно 800 грн. На швидкому DC - близько 880 грн.

А за найдорожчими тарифами з дослідженої вибірки 40 кВт·год можуть коштувати майже 1600 грн.

При цьому мова йде лише про електроенергію. Окремі оператори або локації можуть додатково брати плату за паркування, час підключення чи простій після завершення зарядки.

Нічний тариф має один важливий нюанс

Формула "заряджаюся вночі по 2,16 грн" працює тільки тоді, коли автомобіль справді встигає отримати необхідну енергію між 23:00 та 07:00.

Наприклад, звичайна розетка, яка стабільно видає приблизно 2,3 кВт, за вісім нічних годин передасть лише близько 18,4 кВт·год.

Якщо власникові потрібно додати 40 кВт·год, зробити це повністю за нічним тарифом через таке підключення за одну ніч не вийде. Після 07:00 електроенергія знову коштуватиме 4,32 грн за кВт·год. Тому для власника електромобіля важливий не лише тариф, а й реальна потужність домашнього підключення.

Auto24 окремо розбирав домашню зарядку електромобіля в Україні та пояснював, чому доступна потужність мережі іноді важливіша за потужність самого бортового зарядного пристрою.

Електроопалення теж потрібно враховувати

Окремі умови діють для належно оформлених домогосподарств з електроопаленням та певних категорій негазифікованого житла.

У період із 1 жовтня до 30 квітня перші 2000 кВт·год на місяць для них коштують 2,64 грн за кВт·год, а все споживання понад цей обсяг - 4,32 грн.

Але ці 2000 кВт·год не виділяються окремо для автомобіля. У них входять опалення будинку, бойлер, побутова техніка та заряджання електрокара.

Якщо будинок уже використав пільговий обсяг на обігрів, наступні кіловат-години для автомобіля оплачуватимуться за повною ціною.

Найбільші мережі мають схожі типові тарифи

Якщо дивитися на великі операторські мережі, різниця між типовими тарифами значно менша, ніж між домашньою та публічною зарядкою.

У чотирьох найбільших за кількістю швидких локацій мережах медіанна ціна DC перебувала приблизно в діапазоні 21-22,99 грн за кВт·год.

Наприклад, у GO TO-U медіана становила 21 грн, у EVA та ECOFACTOR - 21,99 грн, у Toka - 22,99 грн.

Тому вибір оператора може дати певну економію, але справжня різниця виникає тоді, коли значну частину енергії власник може отримувати вдома.

Де зарядок найбільше

У каталозі EVBOOST серед локацій із заявленою сумарною потужністю від 40 кВт найбільше записів мала Toka - 521.

У EVA було 481, в ECOFACTOR - 470, а у GO TO-U - 312.

Разом ці чотири мережі забезпечували майже 90% записів у дослідженій вибірці.

Втім, сама кількість точок ще не означає, що потрібний конектор буде вільним і справним у конкретний момент. Тому при плануванні далекої поїздки все одно варто перевіряти стан станції в застосунку.

Auto24 аналізував, у яких регіонах України кількість електромобілів росте швидше за мережу швидких зарядок. Особливо показово, що велика кількість домашніх зарядок може суттєво зменшувати реальне навантаження на публічну інфраструктуру.

Київщина має найбільше варіантів, але не найнижчу ціну

Серед регіонів найбільше локацій DC 40+ з відомим тарифом у вибірці EVBOOST було на Київщині - 573. Медіанна ціна там становила 21,99 грн за кВт·год.

На Львівщині медіана була 22,49 грн, на Одещині та Дніпропетровщині - 22 грн, на Харківщині - 21,99 грн.

Серед наведених у дослідженні регіонів найнижчу медіану мала Миколаївщина - 20,50 грн, а найвищу Рівненщина - 22,99 грн.

Для автомобіля з витратою 18 кВт·год різниця між цими двома тарифами становить приблизно 45 грн на кожні 100 км.

Електромобіль може бути дуже дешевим, але не завжди

Саме тому говорити, що "100 км на електромобілі коштують 78 грн" або "електромобіль їздить майже безкоштовно", без уточнення способу заряджання некоректно.

Для одного й того самого автомобіля орієнтири сьогодні виглядають так: приблизно 39 грн удома вночі, 78 грн удома за звичайним побутовим тарифом, близько 360 грн на типовій публічній AC-станції та приблизно 396 грн на типовому швидкому DC.

Auto24 раніше порівнював електромобіль з автомобілем на LPG, і вже тоді головним фактором виявився саме доступ до домашньої зарядки.

Як порахувати власну вартість 100 км

Найточніший спосіб - не орієнтуватися на середній тариф і паспортну витрату, а використати власні платежі.

За місяць потрібно порахувати, скільки гривень пішло на домашнє заряджання автомобіля, окремо додати всі платежі на публічних станціях та додаткові збори за паркування чи простій.

Після цього загальну суму слід поділити на фактичний пробіг за місяць та помножити на 100.

Так власник отримає реальну вартість своїх 100 км, у якій уже враховані домашні та дорожні зарядки, втрати енергії й конкретні тарифи.

І саме ця цифра набагато корисніша за паспортні кВт·год на сотню, якщо потрібно зрозуміти, скільки електромобіль насправді забирає із сімейного бюджету.