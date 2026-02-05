Електромобіль Xiaomi помітили на дорогах США — і це може бути не випадковістю

Xiaomi YU7 Max надзвичайно популярний у Китаї, але його поява на американській автомагістралі виглядає щонайменше несподівано. Фото автомобіля спочатку з’явилися в китайській соцмережі Xiaohongshu, а згодом перекочували на Reddit, повідомляє Auto24. На знімках чітко видно — електромобіль рухається трасою I-5 з номерним знаком виробника з Іллінойсу. Сам факт наявності такого номерного знака зазвичай означає, що авто використовується для тестів або внутрішніх випробувань.

Чому всі говорять про Rivian

Підозри щодо причетності Rivian з’явилися не на порожньому місці. По-перше, компанія має виробничі потужності саме в Іллінойсі. По-друге, номер 132, який видно на табличці, вже неодноразово з’являвся на тестових автомобілях Rivian. Формально такі знаки не є унікальними й можуть видаватися іншим виробникам або підрядникам, але збігів стає надто багато.

Додаткового контексту додає й таймінг. Rivian активно готується до запуску нового електричного кросовера R2, стартова ціна якого заявлена на рівні близько 45 000 доларів. Перед виходом такої моделі логічно проводити глибокий аналіз конкурентів, зокрема китайських.

Офіційно — без підтверджень

Генеральний директор Rivian раніше відкрито заявляв, що компанія володіє кількома китайськими електромобілями для внутрішнього тестування та порівняльного аналізу. Це робить появу Xiaomi YU7 Max у США значно менш загадковою. У відповідь на запит журналістів представник Rivian утримався від прямих коментарів, зазначивши лише, що компанія не обговорює фото третіх сторін. Водночас він додав, що порівняння та вивчення автомобілів з усього світу — це звична практика для розробки нових моделей.

Китайська швидкість проти американської філософії

Навіть якщо Xiaomi не становить прямої загрози Rivian у США, ситуація змінюється в Європі, де Rivian R2 планують продавати офіційно. Саме там обидві моделі можуть зійтися в одному сегменті — але з різною ідеологією. Xiaomi YU7 Max побудований на 800-вольтовій архітектурі, тому має надшвидку зарядку постійним струмом.

Водночас Rivian R2 використовує 400-вольтову платформу, тож заряджатиметься повільніше, зате робить ставку на витривалість і пригодницький характер з розрахунком на активний відпочинок і бездоріжжя. Хто виглядатиме переконливіше на тлі конкурентів, стане зрозуміло вже найближчим часом, коли Rivian офіційно виведе R2 на ринок.