Електромобіль за 22 000 доларів, який вміє дрифтувати: фото

Епоха нудних та бездушних акумуляторних машин поступово відходить у минуле завдяки сміливим експериментам автоентузіастів. Навіть найдоступніший міський хетчбек здатен перетворитися на справжній генератор адреналіну, якщо за справу беруться професійні тюнери.

Як повідомляє видання InsideEVs, китайський автогігант Geely вирішив зламати стереотипи про бюджетні електрокари, презентувавши у Бразилії два радикальні концепти – EX2 Street та EX2 Track. Дебют цих модифікованих версій відбувся минулого місяця під час масштабного автомобільного заходу Festival Interlagos, який традиційно проходить на легендарному автодромі імені Жозе Карлуса Пачі у Сан-Паулу . Ця подія стала чудовим майданчиком не лише для демонстрації швидких автомобілів, а й для того, щоб показати прихований потенціал доступного міського транспорту.

Зазвичай базовий Geely EX2, який за габаритами нагадує Honda Fit, сприймається як просто приємний, але відверто нудний в управлінні засіб пересування. На різних глобальних ринках ця модель відома під іншими іменами: у Китаї це справжній бестселер Geome Xingyuan від суббренду Geometry, про що зазначає портал CnEVPost, а в Малайзії, згідно з даними Autobuzz.my, авто продається як Proton e.MAS 5. У Бразилії ж цей хетчбек став другим за популярністю чистим електромобілем, поступаючись лише BYD Dolphin Mini. Проте бразильський підрозділ Geely вирішив довести, що навіть такий прагматичний транспорт може дарувати яскраві емоції.

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Фото: Geely EX2 Street

Версія EX2 Street позиціонується як більш наближена до реального життя та потенційного серійного виробництва. Інженери суттєво занизили підвіску автомобіля та замінили стандартні енергоефективні шини розмірності 205/60 R16 на преміальні колеса Rodera з ширшою гумою 225/45 R17, що кардинально покращило зчеплення з асфальтом. У салоні синтетичну оббивку замінили на високоякісну натуральну шкіру, а світлу стелю перешили темною алькантарою, додавши інтер'єру спортивного шарму.



Фото: Photo by: Geely

Але справжньою зіркою став концепт EX2 Track, який пішов значно далі у своїх модифікаціях. Автомобіль отримав агресивну, але водночас мультяшну графіку кузова: зубаста паща на передньому бампері ідеально гармоніює з логотипом Geely EX2, виконаним у стилі коміксів. Цікаво, що ця ліврея, яка поєднує білий, фіолетовий та чорний кольори, не була випадковою забаганкою дизайнерів – її обрали самі користувачі шляхом голосування на офіційній сторінці Geely Brazil в Instagram. Доповнюють образ ефектні диски кольору індиго.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Внутрішній простір EX2 Track зазнав тотального очищення. Все, що знаходилося за передніми сидіннями, було безжально демонтовано, а на звільненому місці з'явився масивний каркас безпеки. Водія та пасажира тепер утримують професійні п'ятиточкові ремені. Головною ж технічною родзинкою салону стало встановлення гідравлічного стояночного гальма з комічно довгою ручкою, яка дозволяє миттєво зривати задню вісь у занос.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Створення такого дрифт-кара стало можливим завдяки тісній співпраці Geely Brazil з відомими місцевими автоекспертами – Рікардінью ACF, автором популярного YouTube-каналу, та Едуардо Бернасконі, засновником медіа Fullpower. На відміну від багатьох дешевих електрокарів із переднім приводом, EX2 має задній привід, незалежну підвіску та дискові гальма на всіх чотирьох колесах. Проте найбільшим викликом для тюнерів став обхід жорстких електронних систем безпеки. Їм довелося повністю зламати та деактивувати заводські налаштування контролю тяги, системи стабілізації та ABS, щоб водій отримав абсолютний контроль над машиною. Результат перевершив очікування: у соцмережах вже вірусяться відео, де цей малюк ефектно палить гуму та крутить "понти" на треку.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Які технічні характеристики має EX2?

Щодо технічних характеристик, то оригінальне джерело наводить дещо округлені дані, але офіційна специфікація розкриває точнішу картину. Автомобіль побудований на новітній архітектурі GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). На задній осі встановлено один електромотор потужністю 116 кінських сил (85 кВт) з крутним моментом 150 Нм. Живиться він від літій-залізо-фосфатної (LFP) батареї ємністю 39,4 кВт·год. Така конфігурація забезпечує розгін до сотні за 10,2 секунди при максимальній швидкості 130 км/год. Запас ходу за суворим бразильським стандартом Inmetro становить 289 км, а швидка зарядка постійним струмом потужністю до 70 кВт дозволяє поповнити заряд від 30% до 80% всього за 21 хвилину.



Фото: China's Best-Selling EV Can Drift Really Well

Що стоїть за проєктом Geely у Бразилії?

Поява цих концептів має глибокий бізнес-контекст, про який детально пише Drive.com.au. Geely не просто імпортує машини, а розгортає повноцінну експансію. Наприкінці 2025 року компанія викупила 26,4% акцій бразильського підрозділу Renault, створивши спільне підприємство Renault Geely do Brasil. Альянс інвестує близько 714 мільйонів доларів США у локалізацію платформи GEA. Вже у четвертому кварталі 2026 року серійне виробництво Geely EX2 стартує на заводі Ayrton Senna Complex у штаті Парана, що дозволить бренду уникнути високих імпортних мит та ще активніше конкурувати за лідерство.

Хоча Geely офіційно заявляє, що концепти Track та Street не плануються до серійного випуску, вони виконують надважливу місію. За інформацією Geely Brasil Official, базова версія EX2 Pro коштує близько 22 000 доларів, а топова Max обійдеться у 24 000 доларів. Ці проєкти наочно доводять: якщо ви можете взяти один із найдешевших електромобілів на ринку і за допомогою кількох грамотних налаштувань перетворити його на генератор адреналіну, то культура гаражного тюнінгу та справжнє задоволення від водіння точно не зникнуть з настанням електричної ери.