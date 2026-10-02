Електромобілі почекають: Porsche повертає бензиновий Macan і назавжди залишає 911 на ДВЗ

Як пише видання Motor1 з посиланням на інтерв'ю гендиректора Міхаеля Лайтерса для Financial Times, Porsche не відмовляється від електромобілів, але припиняє сліпо гнатися за трендом. Новий керівник бренду вирішив повернути на конвеєр бензиновий Macan у 2028 році, який продаватиметься паралельно з електричною версією.

Для українських шанувальників марки це чудова новина. В наших реаліях, де інфраструктура швидкісних зарядок ще розвивається, а відключення світла вносять свої корективи, класичний бензиновий кросовер залишається найбільш універсальним рішенням. Тепер покупцям не доведеться йти на компроміси чи шукати альтернативи серед інших брендів, якщо вони просто хочуть новий Macan без прив'язки до розетки.

Чому німці повертаються до бензину

Цифри, які змусили керівництво змінити курс, доволі суворі. У першій половині року продажі електричного Macan обвалилися на 40 відсотків, а загальні поставки бренду в Китай впали на 32 відсотки. Щоб компенсувати втрати від надмірних інвестицій в електрокари, компанія скоротить 9000 робочих місць до 2035 року та закриє підрозділи з розробки електровелосипедів і батарей.

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Крім того, німці вже продали свої частки в Bugatti Rimac, щоб вивільнити близько 1 мільярда євро готівки. Лайтерс пояснює це не панікою, а жорсткою дисципліною: компанія більше не хоче витрачати шалені гроші на сегмент, до якого ринок ще просто не готовий.

Доля легендарного 911

Що стосується культового 911, Лайтерс поставив остаточну крапку: повністю електричної версії не буде ніколи. Максимум, на що пішли інженери – це гібридна система в актуальному Carrera GTS, яка лише допомагає бензиновому мотору, а не замінює його. Навіть від ідеї плагін-гібрида відмовилися, щоб не обтяжувати спорткар зайвою вагою. А от менший 718 все ж отримає батарейну версію, адже компанія тепер робить ставку на гнучкість, пропонуючи клієнтам саме те, що вони хочуть купувати сьогодні.