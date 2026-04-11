Електромобілі в Україні можуть втратити головну перевагу: у чому ризик нового збору

Поки в Україні лише дискутують про додаткові збори для електромобілів, в Інституті досліджень авторинку вже попереджають: такий крок на нинішньому етапі може виявитися не стільки фіскальним рішенням, скільки ударом по всій екосистемі електромобільності.

Електромобіль може втратити головну перевагу

Логіка прихильників нового збору зрозуміла: власники електрокарів також користуються дорогами, а отже мають долучатися до наповнення Дорожнього фонду. Але в реальності все впирається в цифри.

Станом на квітень 2026 року дизель в Україні вже дістався до 90 грн за літр, бензин А-95 — до 73 грн. Одночасно з цим зарядка на публічних станціях теж перестала бути дешевою: комерційні тарифи на окремих ЕЗС піднялися до 26–30 грн за кВт·год. У результаті вартість 100 км пробігу для електромобіля на швидкісній публічній зарядці вже майже зрівнялася з бензиновими та дизельними аналогами.

Саме тому будь-який додатковий платіж для EV сьогодні може стати переломним. Якщо електромобіль перестане давати відчутну економію в експлуатації, для багатьох українців він просто втратить сенс. Насамперед це вдарить по мешканцях багатоповерхівок, які не мають власної домашньої зарядки і змушені користуватися саме публічною інфраструктурою.

Світ поки що не карає електрокари, а підтримує їх

Україна вже зробила крок, який сам по собі ускладнив життя ринку: з 1 січня 2026 року повернувся 20% ПДВ на імпорт електромобілів. Тобто власники EV і без того сплачують суттєво більше ще на етапі купівлі.

На цьому тлі дискусія про новий збір виглядає особливо суперечливо. Більшість розвинених країн, навпаки, намагаються не охолодити, а підтримати перехід на електротягу. У США далі працює податковий кредит на купівлю нового електромобіля. Франція просуває соціальний лізинг для громадян із невеликими доходами. Норвегія, попри майже повну домінацію EV у продажах нових авто, досі зберігає для них низку пільг. І навіть там, де держави починають переглядати підходи, це відбувається вже на етапі зрілого ринку, а не тоді, коли сегмент лише набирає обертів.

Для України це особливо важливо. Частка електромобілів у загальному автопарку поки що залишається дуже малою.

Тож говорити про серйозну компенсацію втрат Дорожнього фонду за рахунок такого податку поки передчасно.

Старі машини залишаться на дорогах довше

У цього питання є ще одна сторона, про яку часто забувають. Український парк легковиків дуже старий — середній вік автомобілів перевищує 16 років. На цьому тлі електромобілі виглядають чи не єдиним сегментом, який реально омолоджує ринок: середній вік EV в Україні близько 5 років.

Якщо поставити перед електрокарами новий фінансовий бар’єр, це означатиме дуже просту річ: частина покупців знову залишиться зі старими бензиновими або дизельними авто. А це вже питання не лише екології, а й безпеки.

Новіші машини, зокрема електромобілі, частіше оснащені сучасними системами допомоги водієві та мають вищий рівень пасивної безпеки. Тобто мова йде не просто про вибір типу силової установки, а про те, якими будуть українські дороги через кілька років.

Податок суперечить ідеї енергетичної незалежності

У 2026 році Україна все ще критично залежить від імпортованих нафтопродуктів. Кожен літр бензину чи дизеля — це гроші, які врешті йдуть з економіки назовні. Електромобіль у цьому сенсі працює інакше: навіть за всіх проблем енергосистеми він споживає ресурс внутрішнього виробництва.

Саме тому перехід на електротягу — це не лише транспортна чи екологічна історія, а й питання енергетичної безпеки. Якщо держава одночасно говорить про зменшення залежності від імпортного пального і при цьому хоче додатково обкладати податком перехід на внутрішній енергоресурс, це виглядає як суперечність у самій логіці політики.

Батареї — не проблема, а ще й ресурс

Окремо варто згадати аргумент про майбутню утилізацію батарей. Його часто використовують як емоційний контраргумент проти електромобілів, але практика в Україні вже показує іншу картину.

Старі батарейні модулі та комірки давно отримали друге життя. Їх використовують у системах резервного живлення, домашніх накопичувачах, сонячних електростанціях, а також у технічних рішеннях для військових потреб. Фактично ринок сам створив для цих компонентів нову економіку. І в цьому сенсі акумулятор електромобіля нерідко має вищу залишкову корисність, ніж багато традиційних вузлів автомобіля з ДВЗ після завершення його життєвого циклу.

Чи принесе такий податок реальні гроші

Найслабше місце всієї ідеї — її фіскальна ефективність. Якщо електромобілі займають лише близько 3% українського автопарку, то навіть оптимістичний сценарій не дасть великого приросту доходів Дорожнього фонду.

Натомість супутніх проблем буде більше. Такий податок треба адмініструвати, контролювати, пояснювати, перевіряти, а це вже витрати. Крім того, ринок електромобілів залишається дуже чутливим до будь-яких змін правил гри. Навіть невелике додаткове навантаження може зменшити попит, а отже і саму податкову базу. Простими словами: новий збір ризикує сам себе з’їсти.

Ще один важливий момент — довіра. Покупці електрокарів, оператори зарядних станцій, сервісні компанії та інвестори ухвалювали рішення, виходячи з одних умов. Якщо правила різко міняти просто в процесі, це б’є не лише по поточному попиту, а й по готовності вкладати в ринок надалі.

Проблема не в електромобілях, а в самій моделі фінансування доріг

Головне питання тут навіть ширше, ніж один конкретний податок. Українська модель наповнення Дорожнього фонду історично була прив’язана до акцизів на пальне. Для свого часу це було логічно. Але нині система вже не виглядає ідеальною.

Пальне використовують не лише ті, хто їздить дорогами загального користування. Значні обсяги дизеля споживає спецтехніка, сільськогосподарські машини, генератори. Частина цього пального взагалі не пов’язана з дорожнім навантаженням, але фактично теж бере участь у наповненні фонду. Тому спроба просто додати ще один спеціальний збір для електромобілів не виглядає справжньою реформою. Це радше точкове латання старої системи.

Більш логічним виглядав би комплексний підхід: нова модель фінансування доріг, прив’язана до реального користування інфраструктурою, екологічні платежі за принципом «забруднювач платить», якісний техогляд і стабільні правила для всіх учасників ринку. У такій системі було б менше перекосів і більше передбачуваності.

Що це означає для ринку зараз

На початок 2026 року електромобілі в Україні — це ще не масове явище, а сегмент, який лише набирає критичну вагу. Саме тому будь-яке необережне рішення тут має більший ефект, ніж може здатися на перший погляд.

Додатковий податок навряд чи радикально поповнить бюджет, зате цілком здатен вдарити по імпорту, продажах, зарядній інфраструктурі, сервісу та суміжних ринках, включно з повторним використанням батарей. А ще — загальмувати оновлення автопарку в країні, де це і без того відбувається повільно.

У підсумку дискусія про «справедливий внесок» власників EV може обернутися зовсім не справедливим результатом для всього авторинку.