Електромотор китайського BYD Tang відпав просто під час руху: як це пояснив автовиробник

Як пише Carscoops, минулого тижня китайські соціальні мережі сколихнули кадри та фотографії електромобіля BYD Tang, який рухався дорогою в місті Шеньян під час сильної зливи. Найбільшу увагу привернув електродвигун, що буквально звисав із задньої частини позашляховика, тримаючись на одному кабелі.

Вірусне відео та реакція користувачів

Відеозапис дивного інциденту дуже швидко поширився мережею. На перший погляд, ситуація виглядала абсурдно: електричний кросовер продовжував рух, тоді як його електромотор відірвався від кріплень. Це одразу ж викликало припущення, що електродвигун моделі Tang міг випадково випасти через рух частково затопленою дорогою.

Хоча звичайним легковим автомобілям не рекомендується їздити під час раптових повеней, на відео рівень води на дорозі не перевищував 2–5 сантиметрів. З огляду на це, версія про те, що незначна кількість води могла призвести до пошкодження силової установки виглядала вкрай сумнівною та викликала хвилю критики на адресу якості збірки електромобіля.

Офіційна позиція компанії BYD

Представники компанії BYD оперативно відреагували на ситуацію та пояснили, що двигун електромобіля Tang відірвався зовсім не через контакт із водою. За офіційною заявою автовиробника, позашляховик зазнав серйозного зіткнення з днищем кузова, коли водій намагався проїхати крізь глибоку воду.

Ймовірно, рівень води був значно вищим на тій ділянці дороги, де стався удар, ще до того, як очевидці почали знімати транспортний засіб на відео. На детальніших кадрах, опублікованих виданням CarNewsChina, можна побачити, що частина корпусу двигуна відламалася від нижньої частини позашляховика.

Робота на одному двигуні та наслідки аварії