Кордон без черг: водії на легкових авто зможуть обрати час перетину через єЧергу

У Міністерстві розвитку громад та територій додають, що одночасно з цим планується суттєво оновити функціонал для вантажівок і автобусів.

Однак ключове нововведення вбачається у можливості онлайн-бронювання часу перетину кордону для водіїв легковиків.

Коли чекати нововведення

Очікується, що сервіс для легкового транспорту масою до 3,5 т запрацює вже у червні. Він буде доступний через застосунок Дія, сайт та мобільний додаток єЧерги.

Тут є одна суттєва деталь: в електронну чергу на виїзд з України можуть зареєструватися як громадяни України, так і іноземці.

Страховий поліс "підтягнуть" до сервісу

Паралельно система отримає автоматичну перевірку страхового полісу "Зелена картка": достатньо ввести номер авто – і дані підтягнуться самостійно.

Це має суттєво скоротити час перевірок та зменшити кількість помилок.

Перевізникам також обіцяно підмогу

Для комерційного транспорту передбачено низку змін. Зокрема, інтеграцію з митними документами Т1 і книжками МДП (TIR). Це дозволить автоматично перевіряти їхню чинність.

Також оновлюється механізм пріоритетного проїзду – перевагу отримуватимуть перевізники зі статусом авторизованого економічного оператора та окремі категорії вантажів.

Автобуси з пасажирами матимуть свій карт-бланш. Окремі новації стосуються автобусних перевезень: бронювання для транзитних маршрутів, повторна реєстрація маятникових рейсів і можливість заміни транспортного засобу без втрати місця в черзі.

"Сервіс єЧерга – це приклад того, як цифрові рішення змінюють підхід до перетину кордону. Сьогодні це вже не просто сервіс запису, а інструмент, який робить логістику більш передбачуваною. Наше завдання – і надалі розвивати систему, щоб перетин кордону був максимально прозорим, ефективним і зручним для користувачів, – наголосив глава Мінрозвитку Олексій Кулеба

Досвід є і його розвивають

Нагадаємо, система єЧерга працює з 2022 року і вже довела ефективність: за цей час зафіксовано понад 3 млн перетинів кордону за онлайн-записом. Найбільше – у напрямку Польщі.

Новий етап розвитку стосовно легкового транспорту має зробити перетин кордону ще більш прогнозованим, зручним і прозорим. Тепер уже як для бізнесу, так і для звичайних водіїв.