Чи справді електровантажівка дешевша за дизельну в експлуатації: дослідження

Водночас незалежні експерти застерігають: реальна економіка електровантажівок поки що залежить від занадто великої кількості змінних. І перевізники тут не завжди у виграші й не все від них залежить.

Про чергове дослідження з посиланням на експертів Milence пишуть в рубриці логістики Rzeczpospolita та ряд інших європейських видань.

Скільки коштує один кілометр

За розрахунками Milence, у перший рік експлуатації електричного тягача витрати становлять 1,04 євро за кілометр. На другий рік показник знижується до 0,98 євро, а на третій – до 0,92 євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для дизельного тягача ситуація протилежна: 0,99 євро/км у перший рік, 1,01 євро у другий та 1,05 євро у третій.

Тобто дизель спочатку має перевагу, але вже на другому році електричний тягач стає дешевшим приблизно на 3 центи за кілометр, а надалі розрив збільшується. За п'ятирічним сценарієм Milence оцінює перевагу електровантажівки приблизно у 8 центів на кожному кілометрі.

Як рахували

У дослідженні взяли типовий тягач 4x2 зі стандартним напівпричепом, що працює на далекі перевезення в Німеччині. Передбачений пробіг – 140 тис. км на рік, 300 робочих днів та п'ятирічний термін експлуатації.

При цьому половина енергії для електровантажівки має надходити від заряджання на базі, а інша половина – від громадських зарядних станцій. Для останніх Milence використала тариф 0,399 євро/кВт-год без ПДВ.

Саме витрати на енергію є головним аргументом на користь електротягачів. За оцінкою компанії, електрична силова установка у 3–6 разів ефективніша за дизельну.

Дизель дорожчатиме?

Milence також закладає у модель майбутнє зростання вартості дизельного пального через європейську систему ETS2. Додатковий фактор – плата за дороги, яка дедалі більше залежатиме від викидів CO₂. У Німеччині та інших країнах це вже впливає на структуру транспортних витрат.

Водночас електровантажівки поки що дорожчі при купівлі через високу вартість акумуляторів. Milence очікує, що упродовж наступного десятиліття різниця у ціні скорочуватиметься.

Але є важливий нюанс

Експерти компанії Expertdata закликають обережно ставитися до таких прогнозів. Для дизельних вантажівок перевізники мають десятиліття статистики, тому їхню загальну вартість володіння (TCO) можна прогнозувати значно точніше.

З електровантажівками ситуація інша. На витрати можуть суттєво впливати температура, маса вантажу, зношування шин, реальне споживання енергії та час заряджання. Крім того, важча акумуляторна техніка може мати меншу корисну вантажність, що потенційно змушує виконувати більше рейсів для перевезення тієї самої маси.

Ще один ризик – швидке здешевлення нових електровантажівок. Якщо виробники, зокрема китайські, запропонують значно дешевші моделі, залишкова вартість вже придбаних машин може падати швидше, ніж очікується.

У підсумку маємо

За моделлю Milence електричний тягач економічно вигідніший за дизельний уже з другого року експлуатації. Але це поки що розрахункова перевага, а не універсальне правило.

Для конкретного автопарку вирішальними залишаються ціна електроенергії, доступність швидких зарядок, маршрут, маса вантажу та залишкова вартість машини.