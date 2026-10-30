Електрична Toyota Corolla Cross ховається під старим кузовом: перші фото майбутнього електрокросовера

Як повідомляє видання Carscoops, фотошпигунам вдалося впіймати на дорогах дуже дивний прототип, який лише на перший погляд нагадує знайому нам модель. Насправді ж під кузовними панелями ховається агрегатоносій для випробування абсолютно нових технологій.

У зовнішності тестового авто є декілька виняткових відмінностей. Колісна база машини значно коротша за стандартні 2640 міліметрів, фари встановлені від іншої моделі, а під днищем чітко помітна відсутність вихлопної труби.

Усе це вказує на те, що інженери Toyota обкатують новітню універсальну архітектуру, про яку компанія офіційно заявила нещодавно. Замість того, щоб створити різні архітектури для бензинових машин та "електричок", японці вирішили винайти єдину базу для всіх типів силових установок.

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Кінець епохи різних платформ

Зараз більшість легковиків бренду їздять на архітектурі TNGA, тоді як для електромобілів лінійки bZ використовується суттєво інша e-TNGA. Новий підхід дозволить збирати на одному конвеєрі як класичні гібриди, так і повноцінні електромобілі, що дасть змогу заводам миттєво реагувати на зміни попиту.

Головною фішкою гібридних версій на цій базі стане новітній 1,5-літровий трициліндровий мотор. Він має відправити на пенсію одразу два актуальні агрегати: нинішню "півторачку" та популярний 1,8-літровий двигун, який зараз масово ставлять на ту ж Corolla.



Що це означає для водіїв

Очікується, що перші серійні машини на новій платформі виїдуть на дороги вже незабаром. Цілком імовірно, що саме ця архітектура відкриє двері для появи першої в історії повністю електричної версії бестселера Corolla.

Паралельно з розробкою електромобілів, Toyota не збирається ховати двигуни внутрішнього згоряння. Компанія активно лобіює в Європі використання відновлювального синтетичного пального, яке дозволить зберегти класичні авто без шкоди для екології та гаманця власників.